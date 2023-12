L'émission spéciale du Nouvel An de RTE mettra en vedette Patrick Kielty et une programmation de stars

By

RTE a récemment dévoilé des détails passionnants sur son prochain spécial Late Late Show du Nouvel An. Contrairement à la tradition, l'émission de discussion emblématique sera diffusée pour la toute première fois un dimanche. L'animateur de l'émission spéciale sera le talentueux Patrick Kielty, qui mènera la charge à partir de 10.15hXNUMX le soir du Nouvel An.

Le spectacle promet d'être mémorable, puisqu'une multitude d'invités spéciaux devraient rejoindre Kielty sur le plateau de Donnybrook. Alors que minuit sonne et que 2023 touche à sa fin, le Late Late Show inaugurera 2024 avec style, créant une ambiance festive que les téléspectateurs n'oublieront pas de sitôt.

Le guide RTE récemment publié a fourni plus d'informations sur la production spéciale. En décrivant cette extravagance, il est évident que Kielty souhaite laisser sa marque lors de cette célébration de fin d'année. L'animateur de l'émission de discussion engagera des conversations avec une porte tournante d'invités spéciaux, mettant en avant des apparitions surprises et des visages familiers. Au fur et à mesure que la soirée avance, les téléspectateurs peuvent s'attendre à un dernier adieu à l'année écoulée, clôturant le spectacle sur une note de réflexion.

En concurrence avec le spectacle de Graham Norton, qui propose son propre spécial Nouvel An mettant en vedette des invités de renom comme Emma Stone et Mark Ruffalo, le Late Late Show de Patrick Kielty vise à captiver le public par son charme et son divertissement uniques.

Connectez-vous à RTE One à partir de 10.15hXNUMX pour voir Patrick Kielty dans l'émission. Alors que la série approche de son point culminant, Kielty passera le relais à Anna Geary, qui guidera les téléspectateurs à travers le compte à rebours jusqu'à la nouvelle année, une conclusion appropriée à une soirée remplie de rires, de conversations et de célébrations.