L'extravagance du Nouvel An de RTE avec Patrick Kielty

RTE a récemment annoncé les détails passionnants de son prochain spectacle du Nouvel An. Cette année, l'emblématique Late Late Show sera diffusé pour la première fois un dimanche, promettant aux téléspectateurs une soirée inoubliable. L'émission sera animée par le charismatique Patrick Kielty, qui animera l'émission spéciale à partir de 10.15hXNUMX le soir du Nouvel An.

La production promet d’être véritablement festive, avec une programmation d’invités spéciaux qui aideront à célébrer la nouvelle année en beauté. Bien que les noms spécifiques n'aient pas été dévoilés, les téléspectateurs peuvent s'attendre à des visages familiers et à des surprises tout au long de la soirée. Ce sera l’occasion de dire un dernier adieu aux moments mémorables de 2023 et de souhaiter la bienvenue à la nouvelle année 2024.

La concurrence sera féroce le soir du Nouvel An, alors que le Late Late Show affrontera le spécial du Nouvel An du Graham Norton Show. Le Graham Norton Show compte cette année une liste incroyable d'invités, dont des stars comme Emma Stone et Mark Ruffalo. Cependant, avec Patrick Kielty à la tête de l'émission, les téléspectateurs peuvent s'attendre à une expérience unique et divertissante qui captivera sans aucun doute le public.

L'extravagance du Nouvel An du Late Late Show se déroulera jusqu'à 11.45hXNUMX, date à laquelle Patrick Kielty passera le relais à Anna Geary pour diriger le compte à rebours jusqu'à la nouvelle année. Cette transition marquera les derniers instants du spectacle, concluant les célébrations de la nuit en beauté.

Ne manquez pas l'occasion de participer à cette émission inoubliable du réveillon du Nouvel An. Assurez-vous de vous connecter à RTE One le 31 décembre à 10.15hXNUMX pour rejoindre Patrick Kielty et un éventail éblouissant d'invités pour une soirée de rires, de surprises et d'adieux affectueux à l'année écoulée.