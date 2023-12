RTE annonce un spectacle passionnant pour le réveillon du Nouvel An animé par Patrick Kielty

RTE se prépare pour un réveillon du Nouvel An passionnant avec une édition spéciale de l'emblématique Late Late Show. Contrairement à la tradition, l'émission sera diffusée un dimanche pour la toute première fois, promettant aux téléspectateurs une soirée mémorable à l'aube de 2024.

Patrick Kielty, célèbre personnalité de la télévision, prendra les commandes de ce spectacle de fin d'année. Attendez-vous à une programmation de stars d'invités spéciaux honorant le décor de Donnybrook, ajoutant à l'atmosphère festive. Kielty, connu pour son charisme et sa vivacité d'esprit, s'engagera dans des conversations animées avec un éventail de visages familiers.

Selon le Guide RTE, le spécial réveillon sera rempli de surprises et d'émotions, en guise d'adieu à l'année précédente. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à un départ inoubliable pour 2023 et à un accueil chaleureux pour la nouvelle année, pleine d’espoir et d’impatience.

Cette année, le spécial du Nouvel An du Late Late Show affrontera le spectacle de Graham Norton, qui compte une programmation impressionnante d'invités mettant en vedette des stars comme Emma Stone et Mark Ruffalo. Ce sera certainement une compétition rude pour attirer l'attention des téléspectateurs, car les deux émissions se disputent le titre d'émission ultime du réveillon du Nouvel An.

Connectez-vous à RTE One de 10.15h11.45 à XNUMXhXNUMX le soir du Nouvel An pour voir Patrick Kielty en action. Après son captivant passage d'animateur, il passera le relais à Anna Geary pour le compte à rebours jusqu'à minuit. Ne manquez pas cette soirée extraordinaire de divertissement et de célébration, car RTE apporte joie et enthousiasme dans les foyers des téléspectateurs du monde entier.