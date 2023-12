RTE annonce un spectacle passionnant pour le réveillon du Nouvel An

RTE a dévoilé une programmation passionnante pour son prochain spectacle du Nouvel An. Contrairement à la tradition, l'emblématique Late Late Show sera diffusé un dimanche, ce qui en fera un événement incontournable en 2024. Animée par le talentueux Patrick Kielty, cette édition spéciale promet d'être une soirée de divertissement inoubliable.

Le spectacle, qui débutera à 10h15 et se poursuivra jusqu'à 11h45, mettra en vedette un éventail captivant d'invités spéciaux et de surprises. Kielty, réputé pour son esprit et son charisme, accueillera une porte tournante de stars qui ajouteront sans aucun doute à l'ambiance festive. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à des visages familiers, des performances mémorables et un dernier adieu à l’année écoulée.

Le timing de ce spécial réveillon du Nouvel An est stratégique puisqu'il se déroulera en tête-à-tête avec le très attendu show de Graham Norton. Connue pour sa programmation d'invités de premier plan, comprenant des stars telles qu'Emma Stone et Mark Ruffalo cette année, la compétition entre les deux émissions ajoutera certainement une couche supplémentaire d'excitation aux téléspectateurs.

Alors que minuit approche, le relais sera passé de Kielty à la talentueuse Anna Geary, qui dirigera le compte à rebours jusqu'à la nouvelle année. Cette transition fluide garantit que les téléspectateurs seront guidés avec style à travers les derniers instants de 2023.

L'engagement de RTE à offrir un divertissement de premier ordre est évident dans la planification de cette spéciale du réveillon du Nouvel An. Avec Patrick Kielty à la barre et une liste d'invités surprises, le décor est planté pour une soirée de célébration et de divertissement vraiment inoubliable. Assurez-vous de vivre cette expérience unique en son genre alors que RTE fait ses adieux à l'ancien et accueille le nouveau avec style et style.