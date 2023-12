RTE annonce un spectacle passionnant pour le réveillon du Nouvel An animé par Patrick Kielty

RTE se prépare à une incroyable célébration du Nouvel An avec une édition spéciale de The Late Late Show. Cette année, l'émission de discussion emblématique sera diffusée pour la première fois un dimanche, apportant une nouvelle tournure aux fêtes de fin d'année. Le célèbre présentateur de télévision Patrick Kielty sera le fer de lance de l'émission, promettant un spectacle de fin d'année inoubliable.

Le guide RTE publié cette semaine a fourni des détails alléchants sur ce que les téléspectateurs peuvent attendre de cette production spéciale. Selon la description, le spectacle sera rempli d'apparitions de stars et de surprises qui laisseront le public attendre avec impatience l'arrivée de 2024. Patrick Kielty s'engagera dans des conversations animées avec une porte tournante d'invités spéciaux, garantissant une expérience divertissante et engageante. pour tous.

Si l'émission spéciale du Nouvel An de RTE promet d'être un événement incontournable, elle sera également confrontée à une rude concurrence de la part de la populaire émission de Graham Norton. Avec des invités comme Emma Stone et Mark Ruffalo, le spectacle de Graham Norton met tout en œuvre pour captiver le public. Cependant, Patrick Kielty n'est pas étranger à l'organisation d'événements de grande envergure, et il apportera certainement son charisme et son charme uniques à l'édition du réveillon du Nouvel An de The Late Late Show.

Connectez-vous à RTE One le soir du Nouvel An de 10.15h11.45 à 2023h2024 pour une soirée remplie de rires, de divertissement et d'anticipation. Alors que minuit approche, Patrick Kielty passera le relais à Anna Geary pour le compte à rebours passionnant de la nouvelle année. Ne manquez pas cette célébration inoubliable alors que nous disons adieu à XNUMX et accueillons XNUMX avec style et brio.