RTE annonce un spectacle passionnant pour le réveillon du Nouvel An animé par Patrick Kielty

RTE a révélé des nouvelles passionnantes concernant son prochain spécial réveillon du Nouvel An, qui sera animé par le talentueux Patrick Kielty. Rompant avec la tradition, l'émission de discussion emblématique sera diffusée pour la première fois un dimanche, clôturant 2023 de manière passionnante et accueillant 2024 avec style.

La production spéciale promet d'être une extravagance de divertissement, mettant en vedette une programmation d'invités spéciaux qui contribueront à l'atmosphère festive. Kielty, connu pour son charme et son esprit, s'engagera dans des conversations captivantes avec une porte tournante de stars. Le spectacle garantit des surprises, des visages familiers et des adieux sincères à l'année écoulée.

Cette programmation du réveillon du Nouvel An offrira une certaine concurrence à la populaire émission de Graham Norton, connue pour son spécial du Nouvel An étoilé. Alors que l'émission de Graham Norton compte cette année des invités comme Emma Stone et Mark Ruffalo, Kielty et son équipe sont déterminés à offrir une expérience tout aussi inoubliable aux téléspectateurs.

Le Late Late Show sera diffusé sur RTE One de 10.15h11.45 à XNUMXhXNUMX, assurant deux heures et demie de divertissement non-stop. Alors que minuit approche, Kielty remettra gracieusement les rênes à la talentueuse Anna Geary, qui dirigera le compte à rebours jusqu'à la nouvelle année.

Préparez-vous à dire adieu à 2023 et bienvenue à 2024 avec cet incontournable spécial réveillon du Nouvel An. Connectez-vous à RTE One et rejoignez Patrick Kielty dans cette célébration de fin d'année remplie de rires, de surprises et de réflexions sur l'année écoulée. C'est le moyen idéal de célébrer la nouvelle année, entouré de la compagnie de stars bien-aimées et de la chaleur du décor Donnybrook.