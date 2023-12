RTE annonce un spectacle passionnant pour le réveillon du Nouvel An avec Patrick Kielty

RTE se prépare à un réveillon du Nouvel An électrisant avec l'annonce d'une spectaculaire spéciale Late Late Show. Rompant avec la tradition, le chat-show emblématique sera diffusé pour la toute première fois un dimanche, promettant aux téléspectateurs une fin d'année mémorable. Le célèbre présentateur Patrick Kielty prendra les commandes et animera un spectacle palpitant à partir de 10.15hXNUMX le soir du Nouvel An.

La production spéciale, dévoilée dans le dernier Guide RTE, promet d'être un spectacle sensationnel qui vous tiendra en haleine. Une multitude d'invités surprises et célèbres orneront le décor Donnybrook, ajoutant à l'atmosphère festive et garantissant une expérience inoubliable. Alors que nous ferons nos adieux à l'année écoulée et accueillerons 2024, Kielty s'engagera dans des conversations animées avec ses invités, offrant aux téléspectateurs un divertissement et un aperçu du monde des stars.

Alors que le show de Graham Norton est connu pour son émission spéciale du Nouvel An, qui mettra cette année en vedette des personnalités telles qu'Emma Stone et Mark Ruffalo, le Late Late Show lui en donnera sans aucun doute pour son argent. De 10.15h11.45 à XNUMXhXNUMX, Patrick Kielty commandera la scène, captivant le public par son charme et son esprit. Ensuite, Anna Geary prendra le relais en toute transparence, menant le compte à rebours jusqu'à la nouvelle année.

Pour le réveillon du Nouvel An, laissez le Late Late Show être votre destination pour un divertissement incroyable et un adieu à l'année écoulée pas comme les autres. Connectez-vous à RTE One pour rejoindre Patrick Kielty et une programmation de stars alors qu'ils rendent ce réveillon du Nouvel An vraiment inoubliable.