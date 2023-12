RTE annonce un spectacle passionnant pour le réveillon du Nouvel An avec Patrick Kielty

RTE a récemment dévoilé des détails passionnants sur son prochain spécial du Nouvel An, qui sera certainement un événement phare pour 2023. La personnalité populaire de la télévision, Patrick Kielty, prendra les rênes alors qu'il animera sa première extravagance de fin d'année, diffusée à partir de 10.15h31. le XNUMX décembre. Cela marque un changement important puisque l’emblématique Late Late Show sera diffusé pour la toute première fois un dimanche.

Le spectacle promet de préparer le terrain pour une atmosphère véritablement festive alors que Kielty accueille une série d'invités spéciaux pour se joindre à la célébration. Avec des surprises, des visages familiers et des adieux réconfortants à l’année écoulée, les téléspectateurs peuvent s’attendre à une soirée de divertissement mémorable. La production spéciale a été annoncée dans le guide RTE récemment publié, suscitant anticipation et enthousiasme parmi les fans.

Au milieu des promotions du Nouvel An, le Late Late Show sera confronté à une rude concurrence de la part du spectacle de Graham Norton, connu pour sa programmation d'invités prestigieux. Cependant, RTE est confiant dans l'attrait de son émission, offrant aux téléspectateurs une option alternative et tout aussi passionnante pour célébrer la nouvelle année.

Après ses fonctions d'animateur, Kielty passera le relais à Anna Geary alors qu'elle prendra le relais pour le compte à rebours très attendu avant la nouvelle année. Avec leur énergie et leur charme combinés, ce duo dynamique fera à coup sûr de la transition vers 2024 une expérience inoubliable.

En tant que chat-show le plus apprécié d'Irlande, le Late Late Show est un incontournable des foyers irlandais depuis des décennies. Son émission spéciale du Nouvel An captivera sans aucun doute le public par son atmosphère animée, ses conversations engageantes et ses performances remarquables. Alors marquez vos calendriers et rejoignez Patrick Kielty et ses invités spéciaux sur RTE One pour une fantastique soirée de divertissement le 31 décembre.