RTE annonce l'extravagance du Nouvel An

RTE s'apprête à démarrer la nouvelle année en beauté avec une édition spéciale de l'emblématique Late Late Show. Cette année, pour la première fois, l'émission sera diffusée un dimanche, animée par le charismatique Patrick Kielty. Le spectacle du Nouvel An débutera à 10.15h2024 et se poursuivra jusqu'au compte à rebours jusqu'en XNUMX.

À la manière du Late Late Show, la liste des invités spéciaux promet de rendre la soirée mémorable. Même si les détails des invités restent secrets, les téléspectateurs peuvent s'attendre à des visages familiers et à de nombreuses surprises. Patrick Kielty, connu pour sa vivacité d'esprit et son charme, mènera les conversations et maintiendra l'ambiance festive.

Le Graham Norton Show organise également une émission spéciale du Nouvel An, mettant en vedette des invités de premier plan tels qu'Emma Stone et Mark Ruffalo. Alors que les deux émissions s’affrontent, la concurrence pour attirer l’attention des téléspectateurs est féroce. Les deux émissions offrent des expériences uniques, avec leur propre mélange de divertissement, d’interviews de célébrités et de rires.

Après la signature de Patrick Kielty à 11.45h2024, le compte à rebours jusqu'à la nouvelle année sera repris par Anna Geary. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à une transition en douceur vers les célébrations de minuit alors qu’elles sonnent en XNUMX avec enthousiasme et anticipation.

Le Guide RTE indique que l'extravagance de cette année sera un adieu approprié à l'année écoulée, en lui disant adieu avec rire, divertissement et joie. Alors que nous disons au revoir à 2023 et accueillons les opportunités et les défis que 2024 nous réserve, le spécial réveillon du Nouvel An promet d'être une soirée inoubliable.

Alors, marquez vos calendriers et connectez-vous à RTE One le soir du Nouvel An pour une soirée inoubliable de divertissement, de rire et de célébration.