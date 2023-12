RTE annonce une programmation passionnante pour le réveillon du Nouvel An avec Patrick Kielty

RTE a dévoilé ses projets pour une soirée de réveillon inoubliable au Late Late Show. Contrairement à la tradition, l'émission de discussion emblématique sera diffusée pour la première fois un dimanche, permettant ainsi au public de faire ses adieux à 2023 et d'accueillir 2024 avec style.

Le célèbre présentateur de télévision Patrick Kielty prendra les commandes de ce spectacle de fin d'année, promettant une soirée remplie de divertissements et de surprises. De 10.15h11.45 à XNUMXhXNUMX le soir du Nouvel An, Kielty sera rejoint par une porte tournante d'invités spéciaux, garantissant que les stars seront présentes en force.

Le Guide RTE décrit le spectacle comme le « compte à rebours final pour 2023 », créant un air d’anticipation et de célébration. Alors que Kielty mène ses interviews et dialogue avec les invités spéciaux, les téléspectateurs peuvent s'attendre à une atmosphère festive et à de nombreux visages familiers. Le spectacle servira également d'adieu à l'année écoulée, en lui disant un adieu affectueux avant de se lancer dans la nouvelle année.

Cette année, le spécial réveillon du Late Late Show affrontera le spectacle de Graham Norton. Cependant, avec sa propre programmation d'invités de marque, dont Emma Stone et Mark Ruffalo, le Late Late Show promet d'offrir une soirée mémorable et divertissante.

Alors que l'horloge sonne à minuit, Kielty confiera les rênes à Anna Geary, qui guidera les téléspectateurs tout au long du compte à rebours jusqu'à la nouvelle année. Grâce à cette transition fluide, les téléspectateurs peuvent s’attendre à une transition fluide et passionnante jusqu’en 2024.

Assurez-vous de suivre le Late Late Show sur RTE One pour une expérience de réveillon du Nouvel An inoubliable. Rejoignez Patrick Kielty et une foule d'invités spéciaux pour dire au revoir à l'ancienne année et accueillir la nouvelle à bras ouverts.