RTE annonce une émission spéciale passionnante pour le réveillon du Nouvel An

RTE vient de révéler les détails d'un prochain spectacle télévisé du Nouvel An. Le populaire Late Late Show, animé par Patrick Kielty, sera diffusé un dimanche pour la première fois, ajoutant une dose supplémentaire d'excitation à cette soirée très attendue. Le spectacle spécial débutera à 10.15hXNUMX le soir du Nouvel An et promet d'être une soirée inoubliable.

Lors de cet événement étoilé, le décor de Donnybrook se transformera en un pays des merveilles festif. Une multitude d’invités spéciaux se joindront à Patrick Kielty pour accueillir avec style l’arrivée de 2024. L'émission vise à faire ses adieux à l'année écoulée de manière mémorable, en garantissant une expérience passionnante et captivante aux téléspectateurs.

Le Guide RTE a récemment dévoilé des détails exclusifs sur la production, suscitant l'anticipation des fans. Selon la description, la première extravagance de fin d'année de Patrick Kielty mettra en vedette un éventail de célébrités et de personnalités, avec de nombreuses surprises et visages familiers.

Notamment, l'émission spéciale du Nouvel An du Late Late Show rivalisera avec l'émission de Graham Norton, connue pour sa programmation d'invités prestigieux. Cette année, le défilé Graham Norton mettra en vedette des personnalités de renom comme Emma Stone et Mark Ruffalo. Cependant, avec l'introduction de sa propre programmation passionnante, l'émission RTE est en passe d'offrir aux téléspectateurs une alternative tout aussi divertissante.

Patrick Kielty sera à l'honneur sur RTE One de 10.15h11.45 à XNUMXhXNUMX, captivant le public par son style charismatique d'animateur avant de passer le relais à Anna Geary pour le très attendu compte à rebours avant la nouvelle année.

Assurez-vous de marquer vos calendriers pour cet événement télévisé incontournable du réveillon du Nouvel An. Connectez-vous à RTE One et rejoignez Patrick Kielty et ses invités extraordinaires alors qu'ils font leurs adieux à 2023 et se lancent dans un voyage vers une toute nouvelle année.