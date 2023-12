Le spécial réveillon du Nouvel An de RTE présentera une programmation passionnante de célébrités

RTE a annoncé un passionnant réveillon du Nouvel An spécial pour que les téléspectateurs puissent célébrer 2024 avec style. Rompant avec son créneau traditionnel, l'emblématique Late Late Show sera diffusé pour la première fois un dimanche, dirigé par le célèbre animateur Patrick Kielty. Diffusée à 10.15hXNUMX, l'émission promet une programmation d'invités spéciaux de stars, créant une atmosphère festive sur le célèbre plateau de Donnybrook.

Dans un communiqué publié dans le Guide RTE, la production a détaillé ce que les téléspectateurs peuvent attendre de cette extravagance de fin d'année. Patrick Kielty, qui animera son émission spéciale inaugurale du Nouvel An, s'engagera dans des conversations engageantes avec une porte tournante de visages célèbres. Le spectacle garantit des surprises, des visages familiers et l'occasion de dire adieu à l'année écoulée, ce qui en fait un rendez-vous incontournable pour le public.

Le spécial Nouvel An du Late Late Show affrontera également le très attendu spécial Nouvel An du Graham Norton Show, qui présente cette année des invités de renom tels qu'Emma Stone et Mark Ruffalo. L'affrontement entre les deux programmes ajoute une couche supplémentaire d'excitation et de compétition à la programmation télévisée du réveillon du Nouvel An.

Les téléspectateurs peuvent se connecter à RTE One de 10.15h11.45 à 2024hXNUMX pour voir Patrick Kielty en action. Après son passage, Anna Geary prendra la relève pour diriger le compte à rebours jusqu'en XNUMX, assurant ainsi une transition inoubliable vers la nouvelle année.

À l'aube de la nouvelle année, assurez-vous de marquer vos calendriers pour cet événement étoilé, rempli de rires, de surprises et de moments réconfortants. Le spécial réveillon du Late Late Show garantit une soirée de divertissement qui laissera les téléspectateurs ravis d'accueillir en 2024.