RTE annonce le spectacle télévisé du Nouvel An

RTE a dévoilé ses projets pour une émission spéciale de réveillon du Nouvel An réunissant de nombreuses stars, promettant une fin d'année spectaculaire et un accueil joyeux en 2023. L'édition spéciale de l'emblématique Late Late Show, animée par le charismatique Patrick Kielty, sera diffusée pour le pour la première fois un dimanche, ajoutant une touche supplémentaire d'excitation à la soirée.

Mettant en vedette une programmation impressionnante d'invités spéciaux, le spectacle vise à créer une atmosphère véritablement festive en faisant ses adieux à l'année écoulée. Avec des surprises, des visages familiers et des adieux sincères à 2023, les téléspectateurs peuvent s’attendre à une soirée de divertissement mémorable. Les détails de la production ont été révélés dans le dernier guide RTE, laissant les fans attendre le spectacle avec impatience.

Cependant, le Late Late Show du Nouvel An devra faire face à une concurrence féroce de la part du spectacle de Graham Norton, réputé pour son spécial annuel du Nouvel An. Avec des invités de premier plan comme Emma Stone et Mark Ruffalo qui devraient apparaître dans l'émission de Norton, la bataille pour l'audience s'annonce intense.

Patrick Kielty, connu pour son charme et son esprit, montera sur scène en tant qu'animateur du Late Late Show de 10.15h11.45 à XNUMXhXNUMX. Après sa performance captivante, Anna Geary prendra le relais pour guider le public tout au long du compte à rebours jusqu'à la nouvelle année.

Le spectacle télévisé du réveillon du Nouvel An promet d'être une soirée inoubliable, remplie de rires, de musique et de moments inoubliables. Qu'il s'agisse de regarder le Late Late Show ou d'écouter d'autres programmes, les téléspectateurs n'ont que l'embarras du choix en matière de divertissement de qualité alors qu'ils font leurs adieux à 2023 et embrassent la nouvelle année à venir.