Rovio confirme la fermeture du Studio Lumi à Montréal

Rovio, le célèbre développeur de jeux mobiles, a officiellement annoncé la fermeture du Studio Lumi à Montréal. Cette décision a entraîné l'arrêt d'un projet non divulgué et la perte de 16 emplois. Malgré cela, Rovio assure que Studio Six, leur autre studio à Montréal, restera opérationnel.

« Aller de l'avant avec nos principaux atouts sur le mobile », a déclaré un porte-parole de Rovio. La société vise à concentrer ses ressources sur le renforcement de sa position dans le jeu mobile. Ils ont en outre exprimé leur appréciation pour le travail acharné et le dévouement affichés par l'équipe du Studio Lumi.

La récente acquisition de Rovio par Sega a ouvert de nouvelles possibilités. Ayant accès à la vaste expertise de Sega en dehors du jeu mobile, Rovio est impatient d'étendre la marque Angry Birds au-delà de ses origines mobiles. La collaboration vise à proposer la franchise bien-aimée aux joueurs sur diverses plateformes.

Le partenariat entre Rovio et Sega a été un sujet de spéculation et d'anticipation. Les deux sociétés ont déployé des efforts pour intégrer leurs atouts et créer des expériences de jeu uniques. L'annonce précédente par Rovio de ses projets pour un Segaverse a suscité l'enthousiasme des fans, avec des teasers de jeux intégrant des marques emblématiques de Sega comme Sonic et Yakuza.

Même si la fermeture du Studio Lumi peut être considérée comme un revers pour certains, Rovio reste confiant dans sa stratégie visant à donner la priorité au jeu mobile. En se concentrant de nouveau sur ses principaux atouts, Rovio est déterminé à continuer à offrir des expériences innovantes et divertissantes à sa base de joueurs fidèles.

Alors que l'industrie du jeu mobile évolue et que la franchise Angry Birds continue de trouver un écho auprès des joueurs du monde entier, Rovio reste déterminé à repousser les limites et à explorer de nouvelles voies de croissance.

