La résidence Hollywood Hills de Joan Dangerfield : un joyau caché en attente de son égal

La superbe résidence art déco contemporaine de Joan Dangerfield au cœur de Los Angeles a captivé l'attention des passionnés de l'immobilier. Nichée dans l'enclave très convoitée de Bird Streets, cette merveille architecturale a récemment refait surface sur le marché avec un charme renouvelé. Avec un prix demandé de 17 millions de dollars, une nouvelle perspective et des intérieurs relookés, il promet un style de vie sans précédent.

Achetée à l'origine par Joan Dangerfield, la veuve de la légende de la comédie Rodney Dangerfield, il y a près de deux décennies pour 6.25 millions de dollars, la propriété reflète son goût exigeant et son amour pour le design moderne. Le domaine offre une structure spacieuse de deux étages avec quatre chambres, six salles de bains et plus de 5,400 XNUMX pieds carrés d'espace habitable. Les murs de verre du sol au plafond offrent des vues panoramiques à couper le souffle, s'étendant du paysage urbain animé du centre-ville de Los Angeles aux eaux tranquilles de l'océan et de l'île de Catalina.

Alors pourquoi ce chef-d’œuvre architectural est-il resté sur le marché ? Malgré son prix comparablement compétitif, les offres à plein prix reçues jusqu'à présent ont introduit des complexités qui ont dissuadé les acheteurs potentiels. Qu'il s'agisse d'exiger un financement du vendeur ou d'éventualités complexes, il semble que trouver la bonne adéquation pour cette propriété unique ait été plus difficile que prévu.

Pourtant, cette résidence offre bien plus que de simples vues splendides. Accessible par une allée fermée, la maison est isolée derrière une verdure luxuriante, garantissant intimité et tranquillité. Une superbe entrée d'inspiration art déco accueille les visiteurs dans un hall à double hauteur, avec une lucarne circulaire ornée d'un élégant lustre. L'espace de vie principal présente un salon central avec des baies vitrées, invitant à des vues pittoresques à l'intérieur.

De plus, la résidence dispose d'un salon au coin du feu qui s'ouvre harmonieusement sur une oasis de jardin avec une piscine à débordement, un spa, un foyer et même un buste de Rodney Dangerfield lui-même. Un patio recouvert de terrazzo et une luxueuse cuisine gastronomique complètent le charme, ce qui en fait le rêve d'un artiste.

Cette liste exclusive est détenue par Aaron Kirman d'AKG | Christie's International Real Estate, un nom de confiance sur le marché de l'immobilier de luxe. Avec son design distinctif, ses vues inégalées et ses intérieurs rénovés, la résidence de Joan Dangerfield est un joyau caché qui attend d'être découvert par son partenaire parfait.

