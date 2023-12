Absurd Ventures de Dan Houser dévoile de nouveaux projets sur différents supports

By

Dan Houser, co-fondateur de Rockstar Games et scénariste principal de titres renommés tels que Grand Theft Auto et Red Dead Redemption, a récemment dévoilé les premiers projets de son nouveau studio, Absurd Ventures. Contrairement aux attentes d'un jeu vidéo, le studio Houser s'aventure dans des projets multimédias comprenant des bandes dessinées et des drames audio.

Annoncé le 29 novembre, Absurd Ventures travaille actuellement sur deux univers de narration originaux : American Caper et A Better Paradise. Ces projets visent à captiver le public à travers des romans graphiques et des fictions audio.

American Caper plonge dans la vie de deux familles américaines normales mais profondément imparfaites, piégées dans un monde d'entreprises corrompues, de criminalité et de politiciens incompétents. Le premier volet de ce nouvel univers sera un roman graphique illustré par le célèbre dessinateur de bandes dessinées Simon Bisley.

D’un autre côté, A Better Paradise emmène le public dans un voyage plein de suspense et de dilemmes existentiels se déroulant dans un futur proche. Cet univers fera ses débuts à travers une série de fiction audio de douze épisodes, actuellement en production.

Selon Dan Houser, ces premiers projets servent d’introduction à l’approche narrative et aux médias envisagés par Absurd Ventures. Le studio travaille déjà sur un large éventail de projets, englobant l'animation, les jeux vidéo, les romans graphiques, la fiction audio, etc.

Malgré l'absence d'un nouveau jeu vidéo très attendu, la description de l'univers d'American Caper évoque des tons familiers qui rappellent la populaire franchise Grand Theft Auto. Bien qu'aucun jeu en monde ouvert ne soit actuellement annoncé, Absurd Ventures pourrait explorer cette possibilité à l'avenir.

Les fans peuvent s’attendre à plus d’informations sur les franchises à venir d’Absurd Ventures dans les mois à venir. Entre-temps, Rockstar Games, la société que Houser a contribué à façonner, prévoit de publier la première bande-annonce officielle du très attendu Grand Theft Auto VI, peut-être aux Game Awards.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’Absurd Ventures ?

R : Absurd Ventures est le nouveau studio multimédia de Dan Houser qui se concentre sur la production de projets sur divers supports, notamment des bandes dessinées et des drames audio.

Q : Quels sont les premiers projets d’Absurd Ventures ?

R : Les premiers projets du studio sont American Caper, un roman graphique, et A Better Paradise, une série de fiction audio de douze épisodes.

Q : Y a-t-il des projets pour de nouveaux jeux vidéo ?

R : Bien qu'Absurd Ventures explore actuellement l'animation, les jeux vidéo et d'autres supports, aucun nouveau projet de jeu vidéo n'a encore été annoncé.

Q : Quels autres projets pouvons-nous attendre d’Absurd Ventures ?

R : Absurd Ventures travaille sur un large éventail de projets sur divers supports, notamment des romans graphiques, des fictions audio, etc. Plus d’informations seront révélées à l’avenir.