Le Rockefeller Center lance une nouvelle attraction passionnante

Le Rockefeller Center a introduit une nouvelle expérience exaltante qui emmènera les visiteurs vers de nouveaux sommets. Connue sous le nom de « The Beam », cette attraction immersive offre aux visiteurs la possibilité de recréer la photographie emblématique « Déjeuner au sommet d'un gratte-ciel » de 1932. Même si la photo originale était un coup publicitaire, l'identité du photographe et des travailleurs présentés sur la photo demeure. un mystère.

Situé au 69e étage du Rockefeller Plaza, The Beam propose une balade extérieure à couper le souffle qui élève les participants à 12 pieds au-dessus de la plate-forme d'observation. Le trajet tourne ensuite à 180 degrés, offrant une vue imprenable sur Central Park et la magnifique ligne d'horizon. Contrairement aux travailleurs sur la photo, les visiteurs sont solidement attachés avec des ceintures de sécurité pour leur sécurité.

Le directeur du Rockefeller Center, EB Kelly, a exprimé la motivation derrière la création de The Beam, en déclarant : « Nous voulions que les gens se connectent directement à cette photo emblématique. » The Beam a déjà attiré des individus comme Tom Dearden, qui possède une copie de la photographie et a trouvé l'expérience valorisante. Dearden a partagé : « Chaque fois que nous regardons la photo accrochée dans notre cuisine, nous savons maintenant que nous y étions. »

Charlene Wang, une éminente influenceuse du tourisme à New York, a été parmi les premières à découvrir The Beam le jour de son ouverture. Elle pense que cette balade passionnante sera la dernière tendance dans la ville, déclarant : « Ce sera la chose que tout le monde voudra faire. »

Les billets pour « The Beam » peuvent être achetés en plus des billets pour la terrasse d’observation Top of the Rock. Les prix commencent à 40 $ pour les adultes, avec 25 $ supplémentaires pour l'accès à The Beam. Pour plus de détails et d’informations sur les billets, visitez le site officiel.

La dernière attraction du Rockefeller Center promet une aventure inoubliable à ceux qui recherchent une nouvelle perspective sur l'horizon emblématique de la ville de New York.

