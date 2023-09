L'avenir de la restauration des coraux : utiliser la technologie pour sauver nos récifs

La biologiste marine Taryn Foster, travaillant dans les îles Abrolhos au large des côtes de l'Australie occidentale, a été témoin des effets dévastateurs du changement climatique sur les récifs coralliens. Alors que la hausse des températures et l’acidification des océans menacent ces écosystèmes délicats, les efforts traditionnels de restauration des coraux ont du mal à suivre le rythme de la destruction. Cependant, Foster et son équipe sont les pionniers d’une nouvelle approche combinant robotique et intelligence artificielle pour faire revivre les récifs endommagés plus rapidement et plus efficacement.

Les récifs coralliens, composés de minuscules organismes appelés polypes, abritent plus d’un quart des espèces marines. Mais à mesure que les océans se réchauffent et deviennent plus acides, les coraux deviennent de plus en plus vulnérables aux maladies et à la mort. Certains scientifiques prédisent que d’ici 2070, les récifs coralliens pourraient disparaître complètement.

L'approche innovante de Foster consiste à greffer des fragments de corail dans de petits bouchons, qui sont ensuite placés dans une base spécialement conçue en béton de type calcaire. Ce processus évite plusieurs années de croissance de calcification, permettant aux coraux de croître et de prospérer plus rapidement.

Pour accélérer encore le processus de restauration, Foster s'est associé à la société de logiciels d'ingénierie Autodesk. Ensemble, ils entraînent une intelligence artificielle pour contrôler des robots collaboratifs. Ces robots peuvent effectuer des tâches répétitives, comme greffer ou coller des fragments de corail sur les bouchons de graines, avec précision et efficacité. Les robots sont également équipés de systèmes de vision pour reconnaître et gérer la variabilité des formes des coraux.

Même si les résultats jusqu’à présent sont prometteurs, il reste encore des défis à relever. Manipuler délicatement les coraux vivants, potentiellement sur un bateau en mouvement, présente des difficultés logistiques. La protection des composants électroniques vulnérables contre les dommages causés par l’eau salée est une autre préoccupation. De plus, le coût élevé de cette technologie doit être pris en compte.

Pour relever ces défis, la start-up de Foster, Coralmaker, prévoit d'émettre des crédits de biodiversité, similaires aux crédits carbone, pour générer la demande de l'industrie du tourisme. Ils étudient également des partenariats avec des organisations telles que l'Institut australien des sciences marines (AIMS), qui étudie des méthodes telles que l'ensemencement des coraux pour des travaux de restauration à plus grande échelle.

D’autres initiatives innovantes envisagées incluent l’élevage de « super coraux » plus résistants et l’utilisation du son pour attirer les poissons et stimuler la reconstitution des récifs. AIMS, par exemple, a développé un projet appelé Reef Song, dans lequel des haut-parleurs sous-marins diffusent des sons sains sur les récifs endommagés pour encourager les populations de poissons à revenir.

L’avenir de la restauration des coraux réside dans l’exploitation de la technologie et des approches innovantes. Bien qu’il n’existe pas de solution unique, la combinaison de la robotique, de l’intelligence artificielle et des méthodes de restauration sonores est très prometteuse pour sauver ces écosystèmes fragiles et vitaux.

