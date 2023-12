Membres supplémentaires : l'avenir des capacités humaines augmentées

Des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne ont fait une découverte révolutionnaire qui pourrait révolutionner la façon dont les humains contrôlent les bras robotiques. En combinant les mouvements oculaires et les contractions du diaphragme, les individus peuvent apprendre à faire fonctionner un troisième bras robotique sans effort. Cette technologie ouvre un monde de possibilités aux chirurgiens, aux ouvriers industriels et à diverses autres professions pour lesquelles un membre supplémentaire pourrait s'avérer inestimable.

Contrairement aux prothèses traditionnelles qui s'appuient sur les connexions nerveuses existantes chez les amputés, ces dispositifs augmentés nécessitent la création de connexions entièrement nouvelles, ce qui les rend plus difficiles à concevoir. Cependant, les expériences de Giulia Dominijanni et de son équipe ont montré que notre cerveau est remarquablement adaptable et capable de contrôler intuitivement ces membres supplémentaires.

Dominijanni, elle-même ingénieure, atteste de la facilité et du naturel de l'expérience. Elle explique combien elle apprécierait d'avoir un bras supplémentaire pour des tâches comme la soudure. Des sentiments similaires peuvent être partagés par les professionnels de divers secteurs qui pourraient bénéficier de cette technologie.

Les chercheurs ont également exploré la possibilité de contrôler ces bras à l’aide des muscles résiduels de l’oreille. Ces muscles, autrefois utilisés par nos ancêtres pour améliorer l’audition, pourraient remplacer ou compléter le contrôle du diaphragme existant. Les possibilités de conception sont vastes, allant de deux bras supplémentaires à un seul bras avec des degrés de liberté améliorés.

Même si les applications potentielles sont nombreuses, ces membres augmentés resteront probablement des gadgets coûteux, à l’image des lunettes de réalité virtuelle d’aujourd’hui. Les travailleurs industriels pourraient mieux contrôler les machines, les équipes de recherche et de sauvetage pourraient naviguer rapidement dans les décombres et les professionnels de la santé pourraient fournir une assistance plus rapide. Les tâches quotidiennes du grand public pourraient également devenir plus faciles à gérer grâce à ces membres supplémentaires.

Alors que les chercheurs continuent de progresser dans le domaine des capacités humaines augmentées, l’avenir est prometteur pour un monde où les membres supplémentaires ne seront plus confinés à la science-fiction mais deviendront une réalité tangible.

