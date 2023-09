Roblox dévoile l'assistant Chatbot pour le développement de jeux

Roblox a introduit un nouvel assistant chatbot qui vise à simplifier et rationaliser le processus de codage et de création de mondes de jeu. L'assistant Roblox permet aux utilisateurs de décrire ce qu'ils souhaitent créer en langage naturel, éliminant ainsi le besoin de codage manuel. L'assistant s'appuie sur les outils d'IA générative existants de Roblox et peut extraire des actifs du marché ou de la bibliothèque d'actifs visuels de l'utilisateur.

L’objectif de Roblox Assistant est de rendre la création de jeux plus accessible aux utilisateurs en supprimant la barrière à l’entrée que posent souvent les connaissances en codage. Dans une démonstration vidéo, les utilisateurs ont pu facilement demander et placer des arbres dans leur monde de jeu. Lorsque l’assistant copiait et collait initialement le même arbre plusieurs fois, une simple demande de diversification des arbres résolvait le problème. Cette approche collaborative et conviviale permet aux nouveaux joueurs de tirer le meilleur parti des outils de création de jeux de Roblox.

Malheureusement, Roblox n'a pas annoncé de date de sortie précise pour l'assistant. Cependant, ils ont confirmé qu'il serait lancé soit à la fin de cette année, soit au début de l'année prochaine. En plus de l'assistant, Roblox a annoncé que la plateforme serait disponible sur PlayStation et Nintendo Switch en octobre, élargissant ainsi son accessibilité aux utilisateurs de différentes consoles de jeux.

Dans l’ensemble, Roblox Assistant est un développement passionnant pour les créateurs de jeux, offrant un moyen convivial et efficace de donner vie à leurs idées. En éliminant le besoin de codage manuel, l’assistant ouvre le monde du développement de jeux à un public plus large, permettant à chacun de créer plus facilement ses propres expériences de jeu immersives.

