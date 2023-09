Roblox arrive sur PlayStation : étendre sa portée

Roblox, l'application sociale et de jeu populaire, sera bientôt disponible sur les consoles PlayStation. Lors de la Roblox Developers Conference (RDC) en 2023, la société a annoncé de manière passionnante qu'elle apporterait son application sur PS4 et PS5 en octobre. Cette extension permettra aux joueurs PlayStation d'accéder au catalogue complet des expériences Roblox.

Roblox est déjà disponible sur diverses plates-formes, notamment PC, Mac, iOS, Android et Xbox, mais l'absence de prise en charge des consoles Sony constitue une lacune notable dans leur gamme. Cependant, des indices récents suggèrent qu’une version PlayStation serait en préparation. Une offre d'emploi de 2022 indiquait que Roblox recrutait un ingénieur PlayStation, et le PDG David Baszucki a laissé entendre lors d'un appel aux résultats en août que la société étudiait la possibilité d'apporter l'application sur PlayStation et Nintendo Switch.

Bien qu'il n'y ait pas de plan immédiat pour une sortie sur Nintendo Switch, Roblox est déterminé à être disponible sur tous les appareils dans le monde. En attendant, les joueurs PlayStation peuvent s'attendre à participer au plaisir de Roblox et à accéder à leurs expériences préférées lorsque l'application sera disponible sur PS4 et PS5.

En plus de l'extension PlayStation, Roblox a également annoncé que l'application Meta Quest Roblox serait largement disponible plus tard en septembre. L'application Quest, lancée en juillet en version bêta ouverte, a recueilli plus d'un million d'installations au cours des cinq premiers jours. De plus, des mises à jour sont en cours pour l'application Xbox, avec des améliorations de l'expérience utilisateur et la promesse de mises à jour fréquentes.

