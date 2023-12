Rivian R1T va présenter un projecteur de film mobile révolutionnaire

Rivian, connu pour sa camionnette électrique révolutionnaire – la R1T, a déposé un brevet qui suggère un nouvel ajout passionnant à sa liste déjà impressionnante de fonctionnalités. Le brevet révèle des plans pour un projecteur de cinéma mobile qui peut être facilement stocké dans le tunnel d'engrenage innovant du R1T. Imaginez transformer votre camion en cinéma portable pour une soirée cinéma inoubliable en déplacement.

Le brevet, déposé le 23 novembre, présente un kit comprenant un projecteur, un écran et au moins un haut-parleur. Cet appareil de divertissement est conçu pour glisser dans et hors du tunnel d'engrenage, permettant un rangement pratique. Une fois déployé, le projecteur peut être ajusté à la position souhaitée, complété par un miroir pour refléter avec précision la lumière projetée sur l'écran. Le mât de l'écran peut également être placé à plusieurs endroits pour une visualisation optimale.

La beauté de cette configuration réside dans sa simplicité et son efficacité. Avec tout soigneusement rangé dans le tunnel de transmission, vous pouvez facilement transformer votre R1T en un centre de divertissement en un rien de temps. Tous les composants requis, y compris l’alimentation, seront fournis par le R1T lui-même.

L'accent mis par Rivian sur la personnalisation et l'adaptabilité n'est pas nouveau. La société a déjà introduit des modules complémentaires tels que la Camp Kitchen et une tente pour trois personnes. Bien que la Camp Kitchen ait été abandonnée plus tôt cette année, le PDG de Rivian, RJ Scaringe, a reconnu sa popularité et a fait allusion à une refonte qui n'occuperait pas tout le tunnel d'équipement. Cela pourrait-il signifier que le projecteur de cinéma n’est pas trop loin derrière ?

Alors que Rivian continue de repousser les limites de ce qui est possible avec les véhicules électriques, l'ajout potentiel d'un projecteur de film mobile ajoute encore une autre couche d'excitation au R1T. Qu'il s'agisse de camper sous les étoiles, de participer à un événement sportif ou simplement de profiter d'une soirée cinéma en plein air, Rivian vise à améliorer l'expérience d'aventure grâce à ses offres innovantes.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le Rivian R1T ?

R : Le Rivian R1T est une camionnette électrique connue pour ses capacités tout-terrain, sa longue autonomie et ses fonctionnalités adaptables.

Q : Que révèle le brevet ?

R : Le brevet présente des plans pour un projecteur de cinéma mobile qui peut être facilement stocké dans le tunnel d'engrenage du R1T.

Q : Comment fonctionne la configuration ?

R : Le projecteur, l’écran et le kit de haut-parleurs peuvent être glissés en douceur dans et hors du tunnel d’engrenage. Le projecteur peut être ajusté et comprend un miroir pour réfléchir la lumière sur l'écran, tandis que le poteau de l'écran peut être placé à plusieurs endroits pour une visualisation optimale.

Q : Le projecteur de cinéma sera-t-il alimenté par le R1T ?

R : Oui, le projecteur et les autres composants seront alimentés par le R1T, ce qui en fera une solution de divertissement autonome.

Q : Existe-t-il d'autres options personnalisables disponibles pour le R1T ?

R : Oui, Rivian a déjà introduit des modules complémentaires tels que la Camp Kitchen et une tente pour trois personnes, démontrant ainsi son engagement en faveur de la personnalisation et de l'adaptabilité.