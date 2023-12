Riot Games annonce la conclusion des promotions Prime Gaming en 2024

By

Riot Games a récemment confirmé que ses promotions Prime Gaming prendraient fin en mars 2024. Bien que l'annonce n'ait pas divulgué de date précise pour la conclusion des promotions, elle a laissé de nombreux joueurs curieux des raisons de cette décision.

Une chose est claire, cependant, c'est que les joueurs auront toujours la possibilité de réclamer des drops jusqu'à la date de fin et de profiter du contenu même après la fin des promotions. Cette nouvelle est décevante pour les fans qui ont activement participé à ces promotions sur les titres populaires de Riot Games comme League of Legends et Valorant.

Les promotions Prime Gaming ont connu un grand succès, offrant aux joueurs un butin réfléchi et thématique qui ajoute de la valeur à l'expérience de jeu. Cela a fait des promotions davantage une fonctionnalité enrichissante plutôt qu’un simple gadget. De plus, ils ont réussi à inciter les joueurs à investir dans Prime Gaming.

Avec Riot Games élargissant continuellement son univers à travers des spin-offs comme League of Legends : Wild Rift et le prochain jeu de combat, Project L, il y avait un grand potentiel pour ces titres d'offrir un butin Prime Gaming passionnant. La nature compétitive des jeux de combat, ainsi que la vaste liste de personnages du Projet L, en auraient fait des candidats parfaits pour le contenu exclusif de Prime Gaming.

La fin des promotions Prime Gaming soulève également des questions sur l'implication de Riot Games dans la scène eSport. Ces promotions sont souvent liées aux équipes et aux événements eSports, laissant un vide qui manquera tant aux fans qu'aux joueurs.

Bien que les raisons du non-renouvellement des promotions Prime Gaming restent inconnues, on s'attend à ce que Riot Games apporte des éclaircissements supplémentaires à l'avenir. En attendant, les joueurs qui souhaitent profiter au maximum de ces promotions exclusives devraient envisager d'investir dans Prime Gaming pour sécuriser le dernier butin restant proposé par Riot Games.

