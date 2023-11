Reliance Industries prévoit de gros investissements au Bengale occidental

Reliance Industries, dirigée par le président Mukesh Ambani, a confirmé un investissement important de 45,000 20,000 crores ₹ au Bengale occidental. En plus de cela, le conglomérat prévoit également d’investir Rs. supplémentaires. 7 XNUMX crore au cours des trois prochaines années. Cette nouvelle a été annoncée lors de la XNUMXe édition du Bengal Global Business Summit à Calcutta.

Ambani a révélé que la majorité des investissements seront concentrés sur trois secteurs clés : les télécommunications, la vente au détail et la bioénergie. Avec le déploiement rapide de Jio Fiber et Air Fibre, Reliance vise à transformer chaque maison du Bengale en une maison intelligente. Cette transformation devrait créer de nouveaux emplois et opportunités entrepreneuriales pour des millions de personnes dans la région. Ambani a exprimé son optimisme, déclarant que le Bengale a le potentiel d'attirer des talents de premier ordre non seulement de l'Inde mais du monde entier.

Reliance Retail, une filiale de Reliance Industries, étendra également sa présence au Bengale occidental. L'entreprise prévoit d'augmenter le nombre de ses magasins de détail de 1000 1200 à XNUMX XNUMX au cours des deux prochaines années. Cette expansion devrait soutenir des centaines de MPME (micro, petites et moyennes entreprises) et leur offrir une portée de distribution sans précédent dans toute l'Inde.

Ambani a également souligné l'engagement de Reliance envers la bioénergie. Le conglomérat est devenu le plus grand producteur indien de bioénergie, utilisant sa propre technologie développée localement. Ambani a annoncé son intention de créer 100 usines de biogaz comprimé (CBG) au cours des trois prochaines années, utilisant des résidus agricoles et des déchets organiques. De plus, Reliance aidera les agriculteurs à cultiver des plantations énergétiques à grande échelle, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone et à produire du fumier organique.

Grâce à ces investissements dans les télécommunications, la vente au détail et la bioénergie, Reliance Industries vise à contribuer à la prospérité partagée, à l'innovation technologique, à l'inclusivité et à l'harmonie de la population du Bengale.

