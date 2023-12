Un procès historique révèle une collusion dans le secteur du courtage immobilier

Un récent recours collectif fédéral déposé en Caroline du Sud a révélé un schéma de collusion entre la National Association of Realtors (NAR) et Keller Williams Realty, l'une des principales sociétés de courtage immobilier. Le procès allègue que le NAR et Keller Williams ont conspiré pour gonfler artificiellement les taux de commission des agents, entraînant une augmentation des coûts pour les vendeurs de maisons dans l'État depuis novembre 2019.

Ce procès fait suite à une décision historique rendue dans le Missouri, où le NAR et plusieurs grandes sociétés de courtage immobilier, dont HomeServices of America et Keller Williams Realty, ont été reconnus coupables de complot visant à maintenir des commissions artificiellement élevées. Dans cette affaire, le tribunal a accordé 1.8 milliard de dollars de dommages et intérêts, le montant pouvant tripler s'il s'avère que les agents immobiliers ont enfreint les lois antitrust américaines.

Le problème central tourne autour des commissions des courtiers immobiliers, qui s'élèvent généralement à 5 à 6 % du prix de vente d'une propriété aux États-Unis, réparties entre l'agent de l'acheteur et l'agent du vendeur. Les politiques du NAR, telles qu'identifiées dans le procès du Missouri, ont été considérées comme ayant des effets anticoncurrentiels en dissimulant la commission totale du courtier aux acheteurs potentiels. Cette pratique peut induire les acheteurs en erreur sur les coûts impliqués.

Les acheteurs peuvent croire à tort que les services du courtier sont gratuits, alors qu’en réalité, ils peuvent représenter un pourcentage important du prix d’achat de la maison. Par exemple, une maison vendue à 500,000 6 $ avec une commission de courtier de 15,000 % entraînerait le paiement par l'acheteur de XNUMX XNUMX $ à l'agent de l'acheteur. Ces frais pourraient potentiellement être négociés à la baisse si les commissions étaient divulguées équitablement.

Les agents immobiliers ont également été accusés d’orienter les acheteurs vers des propriétés offrant des commissions plus élevées, ce qui alourdit encore davantage les coûts. Le prix moyen des maisons dans le Missouri et en Caroline du Sud démontre l'impact de ces pratiques, les acheteurs payant potentiellement des milliers de dollars en frais de commission.

Les groupes immobiliers et les maisons de courtage accusés nient tout acte répréhensible et ont l'intention de faire appel du verdict. Malgré leurs arguments, les poursuites et les décisions soulignent la nécessité de transparence et de concurrence loyale au sein du secteur immobilier. Le NAR sera bientôt confronté à des défis juridiques sous la nouvelle direction, puisque son PDG démissionnera à la fin du mois.

Ce procès a déjà ouvert les vannes à de nouvelles actions en justice, les avocats des plaignants déposant de nouveaux recours collectifs contre d'autres grands géants de l'immobilier, alléguant des violations similaires des lois antitrust. Alors que la bataille juridique se poursuit, il reste à voir comment cette affaire historique va remodeler le secteur du courtage immobilier.

En savoir plus dans l'histoire Web : Un procès historique révèle une collusion dans le secteur du courtage immobilier