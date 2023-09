RIG 900 MAX HX : le nouveau casque gaming sans fil phare de NACON

RIG, la sous-marque d'accessoires de jeu de NACON, a dévoilé son dernier casque de jeu sans fil phare, le RIG 900 MAX HX. Conçu spécifiquement pour Xbox, ce casque combine un son haut de gamme, une station de chargement et une connectivité multi-appareils, ce qui en fait une option remarquable sur le marché.

Le RIG 900 MAX HX est le premier casque de jeu à proposer un son Dolby personnalisé via Dolby Atmos. En utilisant un smartphone compatible et l'application compagnon de Dolby, les utilisateurs peuvent créer un profil sonore personnalisé basé sur leur physiologie unique. Cette forme élevée d'audio spatial Dolby Atmos prend en compte des facteurs tels que la forme des oreilles, de la tête, du cou et des épaules de l'utilisateur pour offrir une expérience audio personnalisée.

Ce casque de jeu sans fil offre à la fois une connectivité sans fil 2.4 GHz et Bluetooth 5.1, offrant une compatibilité avec Xbox, PlayStation, PC Windows, Nintendo Switch et appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent également profiter du double mode sans fil, qui leur permet de mélanger l'audio des deux connexions sans fil et de participer à des activités telles que écouter de la musique, prendre des appels ou participer à des discussions vocales tout en jouant.

Avec jusqu'à 50 heures d'autonomie via Bluetooth et 60 heures encore plus via sans fil 2.4 GHz, le RIG 900 MAX HX garantit une durée de lecture prolongée. De plus, le casque est livré avec une station de base pratique pour une connexion et un chargement faciles lorsqu'il n'est pas utilisé.

En termes de design, même si les casques RIG ne sont peut-être pas les plus frappants visuellement, la marque se concentre toujours sur la fourniture d'un produit durable et de haute qualité.

Le RIG 900 MAX HX est au prix de 249.99 $ et est disponible chez Best Buy. Il se positionne sur le segment premium des casques gaming sans fil et rivalise avec des concurrents de premier plan comme les SteelSeries Arctis Nova Pro et Turtle Beach Stealth Pro.

Sources : NACON