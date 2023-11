Le directeur du jeu Housemarque quitte après 14 ans

By

Dans une annonce surprenante, le directeur du jeu de Housemarque, Harry Krueger, a révélé qu'il quittait le studio après 14 années impressionnantes. Krueger, surtout connu pour son travail sur Returnal, acclamé par la critique, a dirigé l'équipe tout au long du développement du jeu PlayStation 5 très attendu. Son départ marque un changement important pour le studio, mais Housemarque reste optimiste quant à son avenir.

Tout au long de son mandat chez Housemarque, Krueger a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la trajectoire du studio. Depuis leurs précédents titres inspirés des jeux d'arcade comme Outland, Resogun et Nex Machina jusqu'au succès révolutionnaire de Returnal, la vision et la passion de Krueger ont été essentielles à la croissance et au succès du studio.

Krueger a exprimé sa profonde gratitude pour son séjour chez Housemarque, en déclarant : « Ce fut un honneur d'accompagner Housemarque dans ce voyage. Nous avons vraiment secoué les piliers du ciel ensemble et je serai toujours fier de toutes les choses incroyables que nous avons accomplies en tant que studio.

Bien que Krueger n'ait pas révélé la raison précise de son départ, il a assuré aux fans qu'il partait avec optimisme pour l'avenir. Il a mentionné un nouveau projet passionnant en préparation et a exprimé sa confiance dans la talentueuse équipe de Housemarque, ainsi que dans le soutien continu de Sony et de PlayStation Studios.

Le directeur général et co-fondateur de Housemarque, Ilari Kuittinen, a reconnu les contributions significatives de Krueger, soulignant l'impact et la vision qu'il a apporté au studio. Kuittinen a également souligné la renaissance de « Arcade » dans Returnal et a exprimé son enthousiasme pour les futurs dirigeants de s'appuyer sur ce succès.

Alors que Housemarque avance, ils se préparent actuellement pour leur « nouveau grand projet », qui a suscité l’enthousiasme des fans. Bien qu'aucun détail sur le projet n'ait encore été révélé, il a été confirmé que le prochain jeu du studio sera une nouvelle IP.

Avec la récente acquisition par Sony en juin 2021 et le succès de Returnal, Housemarque est prête à poursuivre sa croissance et son innovation. Les fans peuvent s’attendre à de grandes choses de la part du studio alors qu’ils traversent cette transition et se lancent dans le prochain chapitre de leur voyage.

QFP

1. Qui est Harry Krueger ?

Harry Krueger est un directeur de jeu qui travaille chez Housemarque depuis 14 ans. Il est surtout connu pour son rôle dans le développement de Returnal, un jeu PlayStation 5 acclamé par la critique.

2. Pourquoi Harry Krueger quitte-t-il Housemarque ?

La raison exacte du départ de Harry Krueger de Housemarque n'a pas été révélée. Cependant, il a exprimé sa gratitude pour son temps passé au studio et a mentionné un nouveau projet passionnant en préparation.

3. Quel est le prochain projet de Housemarque ?

Le prochain projet de Housemarque est actuellement secret, mais il a été confirmé qu'il s'agira d'une nouvelle IP. Les fans attendent avec impatience de plus amples détails sur ce jeu très attendu.

4. Comment Harry Krueger a-t-il influencé Housemarque ?

Harry Krueger a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la trajectoire de Housemarque. Sa passion et sa direction ont joué un rôle déterminant dans la croissance du studio, notamment avec le succès de Returnal et la revitalisation du genre « Arcade ».

5. Quel avenir pour Housemarque ?

Malgré le départ de Harry Krueger, Housemarque reste optimiste quant à l'avenir. Avec le soutien de Sony et de PlayStation Studios, ainsi que de leur équipe talentueuse, le studio est prêt à connaître un succès et une innovation continus.