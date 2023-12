By

Résumé : La planification de la retraite implique divers facteurs, et les impôts de l'État sur les prestations de sécurité sociale ne doivent pas être négligés. Alors que 38 États américains n'imposent pas la sécurité sociale, 12 États imposent des impôts à au moins certains résidents. Comprendre les règles et seuils spécifiques à ces États est essentiel pour les retraités. Voici une ventilation de certains des 12 États et de leurs exigences fiscales.

Colorado : le revenu imposable de la sécurité sociale est basé sur les montants des déclarations de revenus fédérales. Les contribuables de moins de 65 ans bénéficiant d’avantages imposables de plus de 20,000 4.4 $ devront payer un impôt d’État de 65 %. Les personnes âgées de XNUMX ans et plus sont exonérées.

Connecticut : ceux dont le revenu brut ajusté (AGI) est supérieur à 75,000 100,000 $ (célibataire) ou 5.5 6.99 $ (conjoint) sont soumis aux impôts de l'État sur une partie des prestations de sécurité sociale, allant de XNUMX % à XNUMX %.

Kansas : les contribuables dont l'AGI dépasse 75,000 5.7 $ devront un impôt d'État de XNUMX % sur les revenus de la sécurité sociale, qui est également soumis à l'impôt fédéral sur le revenu.

Minnesota : les résidents dont l'AGI est supérieur à 78,000 100,000 $ (célibataire) ou 6.8 9.85 $ (conjoint) peuvent voir une partie de leurs revenus de sécurité sociale soumise aux impôts de l'État, allant de XNUMX % à XNUMX %.

Missouri : ceux dont l'AGI dépasse 85,000 100,000 $ (célibataire) ou 5.4 2024 $ (conjoint) seront imposés à un taux de XNUMX % sur la partie de leurs revenus de sécurité sociale dépassant ces seuils. A noter que le Missouri prévoit de supprimer les taxes de sécurité sociale en XNUMX.

Montana : les résidents dont l'AGI est supérieur à 25,000 32,000 $ (célibataire) ou 85 XNUMX $ (conjoint) peuvent devoir payer des impôts jusqu'à XNUMX % de leurs revenus de sécurité sociale.

Nebraska : les prestations de sécurité sociale soumises aux impôts fédéraux seront également soumises à l'impôt sur le revenu de l'État, allant de 3.51 % à 6.84 %. L’État supprimera progressivement la fiscalité de la Sécurité sociale d’ici 2025.

Le Nouveau-Mexique, le Rhode Island, l'Utah, le Vermont et la Virginie occidentale ont également des exigences fiscales spécifiques basées sur divers seuils de revenu.

Il est important que les retraités reconnaissent les implications des impôts de l'État sur leurs prestations de sécurité sociale. Consulter un fiscaliste ou effectuer des recherches supplémentaires aidera les individus à planifier en conséquence.

Avertissement : cet article fournit uniquement un aperçu des réglementations fiscales de l'État et ne doit pas être considéré comme un conseil fiscal individuel.

