Le restaurant et le zoo pour enfants emblématiques du comté de Lancaster sont à vendre

Résumé : Après plus de cinq décennies d'exploitation, la bien-aimée Bretzel Hut du comté de Lancaster est maintenant sur le marché. La propriété, qui comprend un important zoo pour enfants et un restaurant populaire, a été mise en vente à 850,000 XNUMX $.

Dans une tournure surprenante des événements, le Bretzel Hut, un monument précieux du comté de Lancaster, a été mis en vente. Cet établissement emblématique, qui fait le bonheur des visiteurs depuis plus de 50 ans, est aujourd'hui à la recherche d'un nouveau propriétaire.

Situé sur une vaste propriété au 2224 Furnace Hills Pike, le Pretzel Hut possède un vaste zoo pour enfants occupant cinq acres de terrain boisé. Outre le zoo pour enfants, la propriété abrite également un charmant restaurant de 2,277 20 pieds carrés. À l'extérieur, les clients peuvent prendre leurs repas sur l'une des 45 tables de pique-nique, tandis qu'à l'intérieur, XNUMX places supplémentaires sont disponibles.

La commodité n'est pas compromise dans cet emplacement extraordinaire, car la propriété offre un grand espace de stationnement pour accueillir de 45 à 50 véhicules.

Construite en 1967, la Cabane Bretzel a résisté à l'épreuve du temps et reste dans un état impeccable. Le restaurant, connu pour ses hamburgers alléchants, ses sandwichs, ses steaks au fromage, ses glaces, ses sodas et, bien sûr, ses bretzels, constituait le cœur et l'âme de l'établissement.

Howard Hanna Real Estate gère la vente de cette propriété unique en son genre, avec Tommy Long comme agent inscripteur. Les acheteurs potentiels passionnés par la préservation du riche patrimoine du comté de Lancaster reconnaîtront sûrement l'incroyable opportunité qui les attend au Pretzel Hut.

Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur l'avenir de cet établissement précieux à mesure que de plus amples informations seront disponibles. Le Bretzel Hut préserve un morceau d’histoire qui n’attend que son prochain chapitre.

