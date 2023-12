Le complexe d’entrepôts proposé suscite des inquiétudes chez les résidents du canton de Carroll

By

Les résidents du canton de Carroll, dans le comté de York, sont en colère contre le projet de construction d'un immense complexe d'entrepôts sur une route de campagne endormie près de la route 15. Le projet proposé, appelé Northern Business Park, comprendrait trois entrepôts couvrant près d'un million de pieds carrés. Les résidents inquiets ont formé un groupe de défense appelé Dillsburg Area Residents for Reasonable Growth pour s'opposer au développement.

L'une des principales préoccupations des résidents est l'impact potentiel sur la sécurité de la communauté. Le chemin Golf Course, la principale route d'accès au site proposé, serait inondé de circulation de camions. Cela suscite des inquiétudes chez les élèves du district scolaire voisin, en particulier ceux de l'équipe de cross-country du lycée qui courent régulièrement dans le quartier. L'augmentation des déplacements en camion, qui pourrait atteindre jusqu'à un millier par jour, pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité de la zone.

Les résidents s'inquiètent également de l'impact environnemental négatif potentiel du complexe. Les pollutions de l’air, de la lumière et du bruit sont des préoccupations majeures, notamment avec les entrepôts fonctionnant 24h/14. Le promoteur a soumis des plans au canton de Carroll, sollicitant un permis d'utilisation conditionnel pour commencer la construction. La première réunion de zonage a été reportée au XNUMX décembre.

En réponse au projet de développement proposé, les propriétaires opposés au projet ont lancé une campagne GoFundMe pour collecter des fonds pour la représentation juridique. Ils espèrent qu'en exprimant leurs préoccupations et en se rassemblant, ils pourront persuader la municipalité de prendre en compte leurs objections au moment de prendre leur décision.

Les responsables du canton de Carroll et la société mère du promoteur n'ont pas encore commenté les préoccupations et l'opposition des résidents. Reste à savoir comment sera résolu ce conflit entre croissance et préoccupations communautaires.