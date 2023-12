L'ouragan prouve que les microplastiques peuvent être entraînés dans l'atmosphère et propagés par voie aérienne

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université Dalhousie à Halifax, au Canada, a révélé l’étonnante découverte selon laquelle les microplastiques peuvent être rejetés dans l’atmosphère lors des ouragans et transportés sur de longues distances par voie aérienne. L'équipe de recherche, dirigée par Anna Ryan, a installé un grand cylindre de verre près de Saint Michaels, une communauté rurale de Terre-Neuve, lors de l'ouragan Larry en 2021. Ils ont collecté des échantillons d'air avant, pendant et après la tempête et ont découvert que la concentration de microplastiques a été la plus élevée pendant l'ouragan, avec plus de 100,000 XNUMX particules par kilomètre carré et par jour.

Cette découverte remet en question la croyance répandue selon laquelle l’océan est le puits ultime pour les microplastiques. Une pollution microplastique a été détectée dans divers environnements à travers le monde, posant des risques pour la santé humaine et animale ainsi que pour la santé globale des écosystèmes. Les particules collectées au cours de l’étude étaient si petites qu’elles ne peuvent pas être vues à l’œil nu, ce qui les rend faciles à ingérer ou à inhaler.

L'ouragan Larry a fourni aux chercheurs une occasion unique d'étudier le transport atmosphérique des microplastiques, car la tempête a suivi une trajectoire au-dessus de l'océan, traversant des zones où de fortes concentrations de plastiques sont piégées dans les eaux de surface. Notamment, l’ouragan n’a traversé aucune zone urbaine majeure, qui est généralement considérée comme une source importante de microplastiques en suspension dans l’air.

Cette étude, publiée dans la revue Nature, est l’une des rares de ce type au monde. En comparaison, des études antérieures sur les microplastiques atmosphériques lors des typhons et des pluies de mousson ont révélé des niveaux bien inférieurs à ceux observés lors de l’ouragan Larry. La recherche souligne la présence de microplastiques dans tous les compartiments environnementaux de la Terre et souligne l’importance de comprendre leur répartition et leurs impacts.

Une autre étude en cours menée par Justine Ammendolia, étudiante au doctorat à Dalhousie, porte sur la manière dont les microplastiques présents dans l'atmosphère ont été affectés lors de la tempête post-tropicale Fiona en milieu urbain. Les découvertes préliminaires d'Ammendolia sont à la fois passionnantes et inquiétantes, révélant des traces de 14 types différents de microplastiques. Ryan et Ammendolia soulignent l'urgence de réduire les plastiques à usage unique pour atténuer leur impact environnemental.

Des recherches comme celle-ci sont vitales car elles fournissent des données cruciales qui peuvent éclairer les changements politiques et les efforts de lutte contre la pollution plastique. Comprendre l’ampleur du problème à un niveau plus restreint est crucial pour mettre en œuvre des stratégies efficaces à plus grande échelle.

