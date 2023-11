Nouvelles connaissances sur les molécules chirales : accélération et décélération de l’inversion de la chiralité

By

Les molécules chirales, qui présentent des propriétés différentes malgré la même formule chimique et des structures similaires, fascinent depuis longtemps les scientifiques. Récemment, des chercheurs de l'Université de Kanazawa ont fait une découverte fascinante concernant les molécules chirales basées sur des hélices : elles peuvent subir un processus d'inversion chirale qui peut être accéléré ou ralenti par les changements environnementaux. Cette découverte présente un système commutable programmable dans le temps, mettant en lumière le potentiel de développement de nouvelles technologies chimiques.

L’étude s’est concentrée sur une molécule organique spécifique appelée métallocryptand (R6)-LNi3, qui contient des atomes métalliques disposés dans une structure moléculaire en forme de cage. La molécule peut exister sous deux formes : le type P (droitier) et le type M (gaucher). Dans sa forme pure, le rapport P sur M est de 12:88.

En introduisant des ions de métaux alcalins dans la solution de (R6)-LNi3, les chercheurs ont observé des changements dans les propriétés spectroscopiques des molécules, indiquant que les ions métalliques se liaient facilement au métallocryptand. De plus, le rapport préféré entre P et M était influencé par le métal alcalin spécifique utilisé, chaque ion métallique présentant des taux et des rapports variables.

L’équipe de recherche attribue ces différences aux constantes de liaison entre les ions métalliques et les deux formes moléculaires, ainsi qu’à une constante de liaison virtuelle pour la molécule passant entre les deux formes. Par exemple, la liaison de la molécule avec l'ion césium a grandement favorisé le type P, ce qui a donné un rapport P:M de 75:25 sur 21 heures. À l’inverse, l’ion potassium a provoqué une conversion rapide de M en P, atteignant un rapport P:M de 68:32 en une minute seulement.

Ce qui rend cette étude particulièrement importante, c'est qu'elle démontre que l'inversion chirale peut être à la fois accélérée et ralentie en contrôlant l'environnement des molécules. Cette nouvelle compréhension ouvre des possibilités pour développer des horloges moléculaires et des capteurs chiraux programmables dans le temps à la demande avec une sélectivité inversible. Les applications potentielles incluent des dispositifs de mémoire avec un temps de traitement des informations chimiques contrôlable et des capteurs chiraux polyvalents adaptables à diverses situations.

Les recherches menées par Shigehisa Akine et son équipe ouvrent la voie à de nouvelles technologies chimiques capables d’exploiter les propriétés uniques des molécules chirales. La capacité de contrôler et de manipuler les processus d’inversion chirale a le potentiel de révolutionner divers domaines, de la science des matériaux au développement de médicaments.

QFP

Que sont les molécules chirales ?

Les molécules chirales sont des molécules asymétriques qui présentent des propriétés différentes malgré la même formule chimique et des structures similaires. Ils existent sous deux formes appelées énantiomères, qui sont des images miroir l’une de l’autre.

Qu’est-ce que l’inversion chirale ?

L'inversion chirale fait référence au processus dans lequel une molécule chirale bascule entre ses deux formes énantiomères.

Comment l’inversion chirale peut-elle être accélérée ou ralentie ?

La recherche menée par l'équipe de l'Université de Kanazawa a démontré que les changements environnementaux, tels que l'introduction d'ions métalliques alcalins, peuvent accélérer ou ralentir le processus d'inversion chirale dans les molécules chirales hélicoïdales.

Quelles sont les applications potentielles de cette recherche ?

Les résultats de cette recherche ouvrent la porte au développement d’horloges moléculaires programmables dans le temps et de capteurs chiraux à sélectivité inversible. De plus, ces connaissances pourraient être appliquées à la création de dispositifs de mémoire avec un temps de traitement des informations chimiques contrôlable.