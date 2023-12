Les candidats républicains à la primaire envisagent une stratégie alternative pour vaincre Trump

Dans la course au candidat républicain lors des prochains caucus de l'Iowa, certains républicains envisagent une stratégie alternative pour renverser l'emprise de l'ancien président Donald Trump sur la campagne. Plutôt que de viser la première place, ces républicains cherchent à obtenir une deuxième place convaincante et à se positionner comme le dernier candidat en lice au cas où Trump serait contraint de quitter la course. Bien que cette stratégie puisse sembler lointaine, elle pourrait conduire des prétendants tels que l'ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis à rester dans la course plus longtemps que prévu.

L’idée d’une solide deuxième place gagnant en légitimité en tant que prochain meilleur candidat à l’investiture gagne du terrain parmi les donateurs et les stratèges du GOP. Ils estiment que si les problèmes juridiques de Trump ou son âge avancé deviennent des facteurs importants, le candidat ayant obtenu la meilleure performance à la deuxième place aurait la prétention la plus convaincante d'être le candidat à la convention du parti. L'éminent collecteur de fonds républicain Bobbie Kilberg suggère que Trump pourrait ne pas obtenir la première place dans une ou plusieurs des trois premières primaires, ce qui rend la lutte pour la deuxième place précieuse pour le secteur.

L’accent mis sur l’obtention de la deuxième place ne consiste pas seulement à potentiellement défier Trump dans un affrontement en tête-à-tête, mais également à se positionner pour le remplacer s’il est contraint de se retirer de la course. Une solide deuxième place, avec un écart de performance notable par rapport à la troisième place, pourrait renforcer les arguments en faveur du finaliste devenant le favori.

Alors que des prétendants comme Haley et DeSantis se livrent une bataille acharnée pour la deuxième place, ils sont confrontés à d’importants déficits dans les sondages par rapport à Trump. Au niveau national, Trump conserve une avance de 40 à 50 points sur eux. Même dans des États clés comme l’Iowa, le New Hampshire et la Caroline du Sud, où l’avance de Trump est plus étroite, il conserve des avantages considérables.

Malgré l’accent mis sur l’obtention de la première place, certains Républicains reconnaissent que la voie peu orthodoxe menant à l’investiture est la seule option réalisable face à la domination de Trump. Alors que Trump aura 78 ans l’année prochaine et fera face à des poursuites judiciaires liées à ses efforts pour renverser les élections de 2020, ses rivaux considèrent que la bataille pour la deuxième place a potentiellement une valeur plus immédiate que les années précédentes.

Si des candidats comme Haley et DeSantis insistent sur le fait que leur objectif est de gagner, ils ont également investi du temps et des efforts pour se différencier de Trump. Haley se présente comme plus éligible que Trump, le qualifiant de politicien le plus détesté d’Amérique et visant à rejeter le chaos de ces dernières années. DeSantis, de son côté, met l’accent sur les victoires politiques et le leadership conservateur prolongé au-delà du mandat unique potentiel de Trump.

En fin de compte, la bataille pour la deuxième place pourrait avoir des répercussions importantes dans cette course aux primaires républicaines, déterminant potentiellement le statut de favori dans les mois à venir.