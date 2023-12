New York fait face à des risques pour la fiabilité du réseau électrique au cours de la prochaine décennie

Un récent rapport publié par le New York Independent System Operator (NYISO) met en évidence les risques potentiels pour la fiabilité du réseau électrique de New York au cours de la prochaine décennie. Même si le rapport affirme qu’il n’y a pas de menaces immédiates, il appelle à accorder une attention particulière aux défis qui nous attendent.

Selon Rich Dewey, président-directeur général de NYISO, les perspectives à court terme du réseau électrique de New York sont positives. Il prévient toutefois que les objectifs de développement durable de l'État et la croissance du secteur manufacturier pourraient exercer une pression supplémentaire sur le réseau. L’introduction de nouvelles ressources énergétiques propres et renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire offshore, ainsi que le retrait d’installations à fortes émissions, posent des problèmes de chaîne d’approvisionnement et nécessitent une planification minutieuse.

Dewey souligne l’importance de maintenir un équilibre entre le retrait des anciennes centrales électriques et la garantie de la mise en place d’un nouvel approvisionnement. Le rapport souligne également la nécessité de s’adapter aux nouvelles opportunités manufacturières et à l’augmentation de la demande de logements qui les accompagne. La construction prochaine de l'usine de semi-conducteurs de Micron dans le centre de l'État de New York est un exemple d'annonces de développement économique qui nécessitent une attention particulière pour l'avenir.

Pour surmonter ces défis, le rapport suggère l'achèvement des projets dans les délais et l'ajout de nouvelles installations électriques. Il souligne également la nécessité d’accroître l’efficacité énergétique et de se préparer à d’éventuelles modifications de la demande de pointe causées par l’augmentation du chauffage domestique.

Le rapport a suscité l'inquiétude d'organisations comme Upstate United, qui affirment que les politiques climatiques de l'État de New York exacerbent les problèmes de fiabilité du réseau. Ils appellent les dirigeants d'Albany à reconsidérer leur approche.

Cependant, le Département de la conservation de l’environnement (DEC) de l’État de New York et l’Autorité de recherche et de développement énergétique de l’État de New York (NYSERDA) soulignent qu’ils travaillent activement avec le NYISO pour relever ces défis. Le DEC souligne la capacité de désigner des « unités de fiabilité » et la NYSERDA souligne les projets à venir comme le Champlain Hudson Power Express, qui devrait atténuer les problèmes de fiabilité à New York.

Alors que l'État de New York s'efforce d'atteindre ses objectifs en matière d'énergie propre et de favoriser la croissance économique, la collaboration entre les parties prenantes et une planification minutieuse seront cruciales pour garantir la fiabilité continue du réseau électrique de l'État tout en minimisant les impacts environnementaux.