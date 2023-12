La prochaine étape de Google : intégrer Gemini dans sa gamme de produits

Un rapport récent révèle que Google envisage d'intégrer son nouveau modèle de langage Gemini AI dans divers produits, y compris un assistant d'IA potentiel appelé Pixie qui pourrait faire ses débuts avec le Pixel 9. Cet assistant d'IA serait exclusif aux appareils Pixel de Google et sera exploitez les données des produits Google tels que Gmail et Maps pour créer une expérience plus personnalisée.

Bien que Pixie devrait évoluer vers une version plus avancée de Google Assistant, elle semble être différente de l'Assistant with Bard (AWB) précédemment annoncé, présenté en octobre. La dernière mise à jour officielle de Google concernant AWB a eu lieu avec la sortie de Gemini Nano, qui a apporté de nouvelles fonctionnalités au Recorder Summarize et au Gboard Smart Reply du Pixel 8 Pro. Cependant, AWB ne se limite pas aux appareils Pixel, car des preuves de son développement pour les appareils Samsung ont fait surface et Google a mentionné sa disponibilité sur iOS.

De plus, Google envisage d’intégrer des fonctionnalités d’IA à ses téléphones et appareils bas de gamme comme les montres intelligentes. Il y a également eu des discussions internes sur le développement de lunettes capables d'utiliser les capacités de reconnaissance d'objets de l'IA. Ces lunettes portables pourraient potentiellement fournir aux utilisateurs des conseils et des orientations sur des tâches telles que l'utilisation d'outils, la résolution de problèmes mathématiques ou la lecture d'instruments de musique. Il est supposé que ces lunettes seront équipées d'une caméra, avec une fonctionnalité de sortie via des commandes vocales ou un écran.

Alors que les efforts de Google en matière de matériel AR ont été suspendus, des discussions ont été évoquées sur un potentiel partenariat avec Samsung pour le développement d'un casque et éventuellement de lunettes.

Alors que Gemini continue d'étendre sa présence et son influence, Google explore activement les moyens d'intégrer ce modèle fondamental dans sa vaste gamme de produits, dans le but de fournir aux utilisateurs des expériences plus personnalisées et plus efficaces sur divers appareils et applications.