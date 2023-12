La nouvelle proposition de gondole pour le stade Dodger se heurte à l'opposition et aux préoccupations environnementales

Un système de gondole proposé pour transporter les supporters au Dodger Stadium les jours de match se heurte à une opposition et à des préoccupations environnementales, selon un nouveau rapport. Alors que les partisans affirment que le système de télécabines Los Angeles Aerial Rapid Transit (LA ART) atténuerait les embouteillages et réduirait les émissions, les critiques soutiennent que le projet aurait plusieurs impacts négatifs sur l'environnement.

La construction du système de télécabines pourrait avoir des effets importants sur les oiseaux en vol, les panoramas, les ressources culturelles et historiques, et même les restes humains, comme le souligne le rapport. Toutefois, les promoteurs du projet précisent que ces impacts ne sont que temporaires et disparaîtraient une fois la construction terminée.

Les gondoles, si elles sont approuvées, offriraient des trajets gratuits aux personnes munies de billets Dodger, retirant ainsi environ 5,000 3,000 personnes des routes locales et réduisant le nombre de véhicules dans les parkings du stade d'environ 110 200 par match. L'itinéraire proposé amènerait les télécabines au-dessus de Chinatown et de l'autoroute XNUMX, pour finalement se terminer au parking du Dodger Stadium. Deux hautes tours, hautes de près de XNUMX pieds, marqueraient la présence visible des gondoles.

Une préoccupation particulière soulevée par les critiques concerne l'impact sur le parc historique d'État de Los Angeles, car les gondoles passeraient au-dessus. Les critiques soutiennent que cela diminuerait la valeur du parc, car les petites télécabines de la taille d'un bus traverseraient en continu à seulement 26 pieds au-dessus du sol, toutes les 23 secondes dans chaque direction. Le projet nécessiterait également la démolition d'au moins un bâtiment et l'enlèvement de plus de 100 arbres, dont plus de 80 du parc.

Les opposants aux gondoles suggèrent que l'expansion du service de bus Dodger Express existant et l'électrification des bus seraient une alternative plus simple et plus efficace, avec une efficacité 20 fois supérieure par voyage par passager par rapport au système de gondole, comme le prétend Jon Christensen, un assistant. professeur à l'Institut pour l'environnement et le développement durable de l'UCLA.

La décision concernant le système de télécabines sera votée par le conseil d'administration de Metro en janvier, et diverses agences municipales et étatiques attendent également de voter. Si elles sont approuvées, les gondoles pourraient être opérationnelles à temps pour les Jeux olympiques de 2028, comme l'avaient prévu les supporters.