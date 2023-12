Un nombre croissant de familles à New York optent pour l'enseignement à domicile

Un rapport récent indique une augmentation significative du nombre de familles dans l'État de New York qui choisissent l'enseignement à domicile plutôt que l'enseignement traditionnel en classe. Le rapport, compilé par l'Empire Center for Public Policy, révèle que le taux d'enseignement à domicile à New York est désormais deux fois supérieur à la moyenne nationale. Cette hausse a été observée au cours de la dernière décennie et a plus que doublé par rapport à l’ère pré-pandémique, connaissant une augmentation de 178 %.

Localement, dans le district scolaire municipal d'Albany, les inscriptions à l'école à domicile ont augmenté de 57 % depuis l'année scolaire 2017-2018. Cette tendance se produit malgré les lourdes réglementations imposées par l’État, dont certaines remontent aux années 1980. Selon TJ Schmidt de la Home School Legal Defence Association (HSLDA), ces réglementations créent souvent des difficultés pour les familles, les incitant à quitter l'État.

Il y a eu une migration notable de familles scolarisées à la maison de New York, en particulier de la ville de New York, vers la Floride. Contrairement à New York, la Floride offre plusieurs options d'enseignement à domicile et permet aux enfants scolarisés à la maison de participer à des sports. Cette différence de flexibilité et d'opportunités a attiré de nombreuses familles à la recherche d'une alternative à l'école traditionnelle.

Emily D'Vertola, analyste des politiques éducatives à l'Empire Center, souligne les défis financiers auxquels sont confrontées les familles qui choisissent l'enseignement à domicile à New York. Ils ont la responsabilité de couvrir de leur poche toutes les dépenses et le matériel pédagogique, en plus de continuer à payer des impôts au district scolaire dont ils se sont retirés. Cela contraste avec 32 autres États qui ont mis en œuvre des programmes de choix d'école, permettant aux familles d'accéder à des fonds d'éducation pour soutenir l'enseignement à domicile ou fréquenter une autre école de leur choix.

D'Vertola recommande que l'État de New York réduise les obstacles au choix de l'école, en particulier pour les familles dans le besoin résidant dans des quartiers en difficulté ou avec des élèves ayant des besoins spéciaux. Ce faisant, l’État peut offrir davantage de soutien et d’options aux familles qui envisagent l’enseignement à domicile comme alternative à l’école traditionnelle.

Alors que le nombre de familles optant pour l’enseignement à domicile continue d’augmenter à New York, il est essentiel de relever les défis auxquels elles sont confrontées et d’explorer les opportunités de réforme éducative.