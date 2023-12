Le représentant Kevin McCarthy annonce sa démission par surprise

By

Dans une tournure surprenante des événements, le représentant Kevin McCarthy a annoncé sa démission de ses fonctions à la fin de ce mois. Cette décision intervient après que McCarthy soit devenu le premier orateur à être évincé du pouvoir au milieu d'un mandat au Congrès. Sa sortie aura des implications significatives pour le président Mike Johnson et les républicains de la Chambre, car elle diminue encore la majorité déjà étroite du Parti républicain et rend l'adoption d'une loi en 2024 encore plus difficile.

McCarthy, un républicain de Californie, a déclaré dans un article paru dans le Wall Street Journal : « Peu importe les probabilités ou le coût personnel, nous avons fait la bonne chose. Cela peut sembler démodé à Washington ces jours-ci, mais l’obtention de résultats pour le peuple américain est toujours célébrée dans tout le pays. » Il a exprimé son intention de quitter la Chambre pour servir l'Amérique d'une nouvelle manière et pour soutenir la prochaine génération de dirigeants du Parti républicain.

Alors que le départ de McCarthy était attendu depuis son éviction de la présidence, sa décision de partir avant la fin de son mandat crée de nouveaux maux de tête pour son parti. La majorité républicaine sera encore réduite, ce qui rendra plus difficile pour eux d’adopter des lois et de faire avancer leur programme au cours d’une année électorale clé. La démission de McCarthy signifie également que les Républicains de la Chambre pourraient perdre seulement trois voix avant d'avoir besoin du soutien des Démocrates pour adopter des mesures.

Il faudra plusieurs mois pour pourvoir le poste vacant créé par le départ de McCarthy par le biais d'élections spéciales. Cela laissera son district solidement républicain de Bakersfield, en Californie, sans représentation pendant cette période. Cependant, la circonscription devrait rester aux mains des Républicains lorsqu’elle sera à nouveau devant les électeurs lors des élections spéciales.

La décision de McCarthy de se retirer marque la fin d'une longue carrière politique qui a culminé avec un mandat de courte durée de seulement 269 jours. Tout au long de sa carrière, McCarthy a occupé divers postes de direction au sein du Parti républicain et a joué un rôle important en aidant à obtenir la majorité républicaine à la Chambre.