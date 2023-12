Une nouvelle étude montre l’impact du travail à distance sur les avancées scientifiques

Une étude récente menée par l'Université d'Oxford a révélé que le travail à distance dans la communauté scientifique rend plus difficile la réalisation de découvertes révolutionnaires. L'analyse, qui a examiné plus de 20 millions d'études scientifiques, a révélé qu'il existe une « pénalité de travail à distance » de 4 % sur la probabilité de générer des avancées significatives par rapport à ceux qui travaillent au même endroit physique.

Au cours des dernières décennies, les collaborations internationales entre scientifiques ont augmenté. Même si cela a conduit à une connectivité accrue au sein de la communauté scientifique, cela s’est fait au détriment d’études marquantes. L’étude a en outre démontré une diminution du nombre d’articles véritablement transformationnels qui ont un impact durable.

Traditionnellement, les avancées scientifiques ont prospéré grâce aux interactions en personne et à l’échange spontané d’idées. Cependant, l’analyse a montré que la distance moyenne entre co-auteurs a plus que décuplé depuis 1960. Aujourd’hui, plus d’un article scientifique sur sept implique des collaborations entre chercheurs situés à plus de 2,500 XNUMX km les uns des autres.

L'étude a examiné l'influence du travail à distance sur les citations et la réception des articles scientifiques. Les articles très disruptifs, qui ont un impact significatif dans leurs domaines respectifs, étaient moins susceptibles de résulter de collaborations à distance. Il a été constaté que les scientifiques travaillant à proximité physique étaient plus enclins à faire des découvertes révolutionnaires.

Si le travail à distance offre des avantages tels qu’un accès accru à l’information, il est moins efficace lorsqu’il s’agit d’intégrer des idées complexes et abstraites. La collaboration à distance devient un défi lorsque les connaissances ne sont pas encore entièrement codifiées et difficiles à articuler. Carl Benedikt Frey, professeur à l'Université d'Oxford, a souligné l'importance de la proximité géographique pour générer la prochaine avancée, affirmant que le travail à distance n'a pas de substitut approprié.

Les auteurs de l'étude reconnaissent que le travail à distance a ses mérites, notamment pour accéder à des talents diversifiés. Cependant, ils soulignent que le « lieu » compte toujours. La valeur unique des interactions en face-à-face et des structures d’équipe plates pour favoriser l’innovation ne peut pas être entièrement reproduite par le biais de réunions en ligne.

Alors que le monde connaît une transition post-pandémique vers le travail à distance, l’étude prédit que davantage de progrès progressifs seront produits au détriment de découvertes disruptives. Les auteurs suggèrent que les projets axés sur l'innovation de rupture sont mieux adaptés aux équipes sur site, tandis que les projets distribués sont mieux adaptés aux améliorations incrémentielles.

FAQ:

-Quel impact le travail à distance a-t-il sur les avancées scientifiques ?

Selon l’étude, le travail à distance rend 4 % moins de chances de générer des avancées significatives par rapport au travail au même endroit physique.

-Quelle est la distance moyenne entre les co-auteurs de l’étude aujourd’hui par rapport au passé ?

La distance moyenne entre les co-auteurs de l’étude a plus que décuplé depuis 1960.

-Pourquoi les découvertes révolutionnaires sont-elles plus susceptibles de se produire lorsque les scientifiques travaillent à proximité physique ?

Les interactions en personne et l’échange spontané d’idées jouent un rôle crucial dans la promotion de découvertes révolutionnaires, rendant la proximité physique vitale.

-Quels sont les avantages du travail à distance en science ?

Le travail à distance offre un accès plus large à des talents et à des informations diversifiés, mais il n’est pas aussi efficace dans l’intégration d’idées complexes et abstraites.