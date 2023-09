Remington lance une nouvelle collection Airstyler pour une coiffure facile

Remington a présenté sa dernière gamme d'Airstylers, la collection Blow Dry and Style Airstyler, conçue pour offrir une coiffure de qualité professionnelle avec un minimum d'effort. La collection comprend trois Airstylers différents, adaptés à différentes longueurs de cheveux, ainsi qu'une variété d'accessoires pour créer une gamme de coiffures.

L'Airstyler Blow Dry and Style Caring 400W est parfait pour les coiffures courtes. Il est livré avec deux accessoires interchangeables : une brosse de 19 mm pour des boucles plus petites et le façonnage de la frange, et une brosse à poils souples plus grande de 25 mm pour donner du volume et soulever les racines. L'Airstyler coiffe non seulement les cheveux, mais les sèche également, ce qui en fait un outil pratique pour le coiffage en déplacement. Il dispose de deux réglages de chaleur et de vitesse, d'un cordon pivotant pour une maniabilité facile et est livré avec une garantie de 2+1 ans.

L'Airstyler Blow Dry and Style Caring 1000W convient aux cheveux mi-longs à longs. Il propose quatre accessoires interchangeables, dont un concentrateur de séchage, une brosse plate ferme pour des looks droits et élégants, une brosse à poils mixtes à revêtement céramique de 50 mm pour le volume et une brosse à poils rétractables à revêtement céramique de 38 mm pour des boucles lâches. L'Airstyler est alimenté par 1000 3 W, permettant un séchage et un coiffage rapides sans chaleur extrême. Il dispose également d'une fonction de conditionnement ionique pour réduire l'électricité statique et offrir une finition lisse et brillante. L'Airstyler est livré avec une garantie de 1+XNUMX ans et des fonctionnalités supplémentaires comme une fonction Cool Shot, une grille amovible pour un nettoyage facile et une boucle de suspension pour un rangement pratique.

L'Airstyler Blow Dry and Style Caring 1200W convient à tous les types de cheveux. Il propose six accessoires interchangeables, dont différentes brosses à poils pour différentes options de coiffage. L'Airstyler de 1200 3 W fournit un flux d'air puissant pour un coiffage rapide et comprend une fonction de conditionnement ionique et une fonction de tir froid. Il dispose également d'un cordon pivotant de 3 m de longueur salon, d'une grille amovible facile à nettoyer et d'une garantie de 1+XNUMX ans.

Les nouveaux Airstylers de Remington sont disponibles chez divers détaillants, notamment Boots, Very, Amazon et Argos, à des prix commençant à 19.99 £. En s'inscrivant en ligne dans les 28 jours suivant l'achat, les clients peuvent prolonger la garantie d'une année supplémentaire.

Sources:

– Remington

- Bottes

- Très

- Amazon

- Argos