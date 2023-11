The Legend of Zelda : Ocarina of Time – Un voyage dans le passé

C'est difficile à croire, mais The Legend of Zelda : Ocarina of Time fête aujourd'hui son 25e anniversaire. Si ce fait vous fait vous sentir vieux, vous n’êtes pas seul. Je me souviens encore de l'enthousiasme et de l'anticipation entourant la sortie de la première aventure Zelda en 3D de Nintendo en 1998. En tant que fan du précédent opus, A Link to the Past, j'avais hâte de mettre la main sur Ocarina of Time.

J'ai eu la chance de pouvoir jouer et revoir le jeu quelques jours seulement avant sa sortie officielle. Je me souviens très bien d’avoir passé d’innombrables heures immergées dans le jeu, à naviguer dans le monde époustouflant d’Hyrule et à vivre l’histoire épique. La transition vers les graphismes 3D s’est faite en douceur et les mécanismes de jeu étaient révolutionnaires pour l’époque.

Pour faire un voyage dans le passé et reconstituer mes souvenirs de ces premiers jours, j'ai contacté mes anciens collègues de l'IGN64. Ensemble, nous avons évoqué l'enthousiasme suscité par la sortie du jeu et les longues heures passées à y jouer. Nous avons même eu le privilège de jouer à une version préliminaire lors d'un événement Zelda à Seattle appelé le Zelda Summit.

Un détail intrigant qui est apparu au cours de notre discussion était la présence de sang dans la première version du jeu. Lorsqu'il combattait Ganon, il crachait du sang rouge lorsqu'il était frappé. Cependant, cela a ensuite été changé en « sueur » verte dans les versions ultérieures du jeu. Peut-être que Nintendo était préoccupé par la note du jeu ou estimait simplement qu'il ne correspondait pas à sa vision.

Avec le recul, Ocarina of Time occupe une place particulière dans l’histoire du jeu vidéo. Cela a non seulement solidifié la franchise The Legend of Zelda en tant que nom bien connu, mais a également repoussé les limites de ce qui était possible dans le jeu vidéo. Son monde immersif, ses personnages mémorables et son scénario captivant ont captivé des millions de joueurs à travers le monde.

Alors que nous célébrons le 25e anniversaire de ce jeu bien-aimé, prenons un moment pour apprécier l'impact qu'il a eu sur l'industrie et les souvenirs qu'il a créés pour d'innombrables joueurs. Joyeux anniversaire, Ocarina of Time !

Foire aux Questions

1. Ocarina of Time est-il le meilleur jeu Zelda ?

Les opinions peuvent varier, mais beaucoup considèrent Ocarina of Time comme l'un des meilleurs jeux Zelda jamais créés. Son gameplay innovant, son scénario profond et ses visuels époustouflants établissent une nouvelle norme pour la série.

2. Puis-je jouer à Ocarina of Time sur les consoles modernes ?

Oui, Ocarina of Time a été réédité plusieurs fois après son lancement initial sur Nintendo 64. Il est désormais disponible sur Nintendo 3DS et peut être joué sur Nintendo Switch via le service Nintendo Switch Online.

3. Comment Ocarina of Time a-t-il influencé les futurs jeux Zelda ?

Ocarina of Time a jeté les bases des futurs jeux Zelda en introduisant divers mécanismes de jeu et fonctionnalités qui sont devenus des incontournables de la série. L'accent mis sur l'exploration, la résolution d'énigmes et la narration immersive a influencé les titres Zelda ultérieurs.

4. Pourquoi Ocarina of Time est-il considéré comme un chef-d'œuvre du jeu vidéo ?

Ocarina of Time est souvent loué pour son gameplay innovant, sa superbe bande-son et ses personnages mémorables. Il a réussi à traduire la formule bien-aimée de Zelda dans le domaine 3D, créant ainsi une expérience de jeu immersive et inoubliable.

5. Y a-t-il des plans pour une suite à Ocarina of Time ?

Bien qu'il n'y ait pas de suite directe à Ocarina of Time, le jeu a reçu un successeur spirituel sous la forme de The Legend of Zelda : Majora's Mask. Majora's Mask conserve de nombreux éléments de gameplay et mécanismes introduits dans Ocarina of Time tout en offrant un scénario unique et plus sombre.

Veuillez noter que les informations fournies dans cette FAQ sont basées sur les connaissances actuellement disponibles et peuvent être sujettes à changement.

