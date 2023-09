Americana Motor Hotel : une oasis rétro-futuriste sur la route 66

Situé dans la belle ville de Flagstaff, l'Americana Motor Hotel a récemment subi une transformation complète, apportant une touche rétro-futuriste à ce monument historique de la Route 66. Dirigé par Practice Hospitality, une société de gestion hôtelière renommée, Americana Motor Hotel offre désormais à ses clients une expérience inoubliable grâce à son design unique, ses équipements bien pensés et son emplacement privilégié.

S'inspirant des merveilles naturelles de Flagstaff et de la riche histoire lunaire, le design de l'Americana Motor Hotel est un mélange de nostalgie du milieu du siècle et d'esthétique moderne. Andrew Alford, le concepteur principal, a incorporé des couleurs vives, des motifs géométriques et des éléments artistiques inspirés du paysage environnant. Cette attention aux détails crée une atmosphère fantaisiste, avec des références cachées à l'astronomie et à la Route 66 dans toute la propriété.

Les chambres de l'Americana Motor Hotel dégagent un futurisme rustique, combinant des tons chauds de terre avec des textures de bois et des textiles riches. Des tapis accrocheurs avec des rayures tourbillonnantes, des têtes de lit rappelant les vêtements de ski des années 1970 et des œuvres d'art originales célébrant les forêts de conifères emblématiques de Flagstaff créent une ambiance unique et accueillante. Même la quincaillerie de la douche et le carrelage blanc ont été choisis pour rendre hommage à l'équipement d'alunissage Apollo de la NASA.

Le hall de l'hôtel accueille les clients avec un présentoir à brochures de voyage vintage, ajoutant une touche de nostalgie à l'expérience d'enregistrement. Des membres du personnel compétents sont disponibles pour fournir des informations sur la région, et le hall propose des sièges confortables, des jeux de société et un espace de vente au détail rempli d'articles divers et de souvenirs. Vous pourrez également profiter de la banquette commune, équipée de prises de courant, idéale pour travailler à distance.

À l'extérieur, l'Americana Motor Hotel dispose d'un jardin spacieux, où les clients peuvent se détendre au bord de la piscine chauffée toute l'année, jouer à des jeux de jardin, se détendre dans un hamac ou se rassembler autour des foyers pour partager des histoires de voyage. Les amoureux de la nature apprécieront les télescopes mis à disposition pour observer les étoiles et les vélos proposés pour découvrir la ville.

En tant qu'hôtel acceptant les animaux de compagnie, l'Americana Motor Hotel accueille les compagnons à fourrure de toutes tailles. Le « Barkyard » clôturé de la propriété offre un espace sûr pour que les animaux puissent se dégourdir les jambes, tandis qu'une station de lavage pour chiens pratique garantit qu'ils restent propres et confortables. De plus, l'engagement de l'hôtel en faveur du développement durable est évident dans son choix de boissons en conserve en aluminium, de bouteilles d'eau réutilisables et d'un aménagement paysager résistant à la sécheresse.

Flagstaff, connue sous le nom de « Ville aux sept merveilles », offre des possibilités infinies d'aventure. Que vous visitiez le Grand Canyon, l'Arizona Snowbowl, l'Observatoire Lowell ou l'une des destinations de plein air de la région, l'Americana Motor Hotel constitue le camp de base idéal pour l'exploration. Après une journée de randonnée, de ski ou d'exploration des merveilles de la nature, vous pourrez vous retirer dans le confort de l'Americana Motor Hotel et vous détendre dans ses chambres bien aménagées.

Pour en savoir plus sur Americana Motor Hotel et effectuer des réservations, visitez leur site Web à l'adresse americanamotorhotel.com ou appelez le 928.833.3060.

