La controverse met fin à la victoire des Mars Lakers et soulève des questions sur l'arbitrage

Dans un quart de finale houleux, les Lakers de Los Angeles sont sortis victorieux contre les Suns de Phoenix avec un score serré de 106-103. Cependant, le match a été gâché par une fin controversée qui a suscité des discussions sur l'arbitrage.

Avec deux points d'avance et seulement 11 secondes de la fin, les Lakers semblaient avoir le contrôle. Tout ce qu'ils avaient à faire était de rentrer le ballon, de se faire commettre une faute et de réaliser deux lancers francs pour assurer la victoire. Mais le chaos a éclaté lorsqu'Austin Reaves a perdu la possession et les Suns ont semblé prendre le contrôle, offrant ainsi une opportunité d'égaliser ou de gagner le match.

Heureusement pour les Lakers, LeBron James a demandé un temps mort juste à temps, sauvant ainsi la possession de son équipe. Cependant, après un examen plus approfondi, il apparaît que Reaves n'avait pas la pleine possession du ballon lorsque James a appelé. Des preuves vidéo suggèrent que le ballon était lâche, ce qui soulève des questions quant à savoir si le temps mort aurait dû être accordé.

Au cours de l'interview d'après-match, le chef d'équipe Josh Tiven a défendu l'appel, déclarant que Reaves avait le contrôle du ballon avec sa main gauche plaquée contre sa jambe. Néanmoins, la décision contestée a permis aux Lakers de conserver la possession et d'assurer la victoire.

Le triomphe des Lakers les propulse désormais en demi-finale du In-Season Tournament à Las Vegas. Un affrontement contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans les attend, et une victoire signifierait une chance de concourir pour le championnat contre les Indiana Pacers ou les Milwaukee Bucks, chaque joueur de l'équipe gagnante gagnant 500,000 XNUMX $ supplémentaires.

Alors que les Lakers ont exprimé leur désir de remporter le grand prix, la polémique autour de l'appel au temps mort a laissé un goût amer. Les Suns, dont les joueurs gagnaient le salaire minimum et risquaient de perdre une récompense financière importante, ont été particulièrement déçus. Même les équipes les plus riches, comme les Suns, croient au fair-play et ont exprimé leurs inquiétudes concernant cet appel.

La ligue vise à créer de l'enthousiasme avec le tournoi en cours de saison, mais une fin controversée freine l'esprit de compétition. Les Suns devront désormais se regrouper et affronter les Sacramento Kings lors d'un match de vendredi, tandis que des questions sur la décision des officiels continuent de circuler.