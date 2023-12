Une femme de Redondo Beach condamnée pour fraude à l'assurance-maladie

By

Une femme de Redondo Beach a été condamnée à 15 ans de prison pour son implication dans un stratagème frauduleux de Medicare. Tamara Motley, 55 ans, a été reconnue coupable d'avoir soumis des demandes frauduleuses totalisant plus de 24 millions de dollars pour du matériel médical et des réparations médicalement inutiles.

Motley, propriétaire de facto d'Action Medical Equipment and Supplies, basée à Hawthorne, et de Kaja Medical Equipment & Supply, basée à Ventura, a orchestré un stratagème dans lequel elle a payé des complices pour les références de patients. Ces patients ont ensuite été emmenés chez des médecins corrompus qui leur ont prescrit des fauteuils roulants électriques médicalement inutiles. Les entreprises de Motley soumettraient alors des factures frauduleuses à Medicare.

Le programme a profité des changements apportés aux règles de remboursement en facturant à Medicare les réparations des fauteuils roulants électriques au lieu des paiements initiaux. Ces réparations n’étaient souvent pas médicalement nécessaires et parfois n’étaient pas effectuées du tout. Malgré cela, Medicare a versé à Action plus de 10.3 millions de dollars pour du matériel médical durable et des réparations, tandis que Kaja a reçu environ 2.8 millions de dollars.

Le juge de district américain Stanley Blumenfeld Jr. a également ordonné à Motley de payer 13.1 millions de dollars de dédommagement. Motley a été reconnu coupable de 20 chefs d'accusation de fraude en matière de soins de santé, de deux chefs d'accusation de vol d'identité aggravé et d'un chef d'accusation de complot en vue de blanchir de l'argent.

Les stratagèmes frauduleux de Medicare comme celui-ci coûtent non seulement des millions de dollars aux contribuables, mais mettent également les patients en danger en leur fournissant des équipements et des services médicaux inutiles. Cette affaire rappelle l’importance d’une surveillance et d’une application rigoureuses pour protéger l’intégrité du système Medicare.

La condamnation de Tamara Motley envoie un message clair selon lequel les personnes impliquées dans des fraudes en matière de soins de santé seront tenues responsables de leurs actes. Le ministère de la Justice et les forces de l'ordre s'engagent à poursuivre ces cas et à empêcher de nouveaux abus du programme Medicare. En luttant contre la fraude, les précieux fonds de santé peuvent être redirigés vers ceux qui en ont réellement besoin, garantissant ainsi le bien-être des bénéficiaires de Medicare et la pérennité du programme.