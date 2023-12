Présentation de la Redmi Watch 4 : une montre intelligente haut de gamme avec des fonctionnalités améliorées

La sous-marque de Xiaomi, Redmi, a récemment dévoilé son dernier appareil portable, la Redmi Watch 4. Cette montre intelligente est le successeur de la populaire Redmi Watch 3 et apporte des améliorations significatives et de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

L’une des caractéristiques remarquables de la Redmi Watch 4 est son design élégant. Il s'agit de la première montre intelligente de la marque dotée d'un monocoque en métal avec un châssis en alliage d'aluminium, lui conférant un look élégant et haut de gamme. La montre est également dotée d'une couronne rotative en acier inoxydable avec un design « taille diamant », ajoutant une touche de sophistication.

La Redmi Watch 4 est livrée avec un écran impressionnant. Il arbore un grand écran AMOLED de 1.97 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, garantissant une interface utilisateur et des animations fluides. Avec une résolution de 390 x 450 pixels et une luminosité maximale de 600 nits, cette montre intelligente est parfaite pour une utilisation en extérieur, même sous un soleil intense. Grâce à la technologie LTPS utilisée, l'appareil offre également une durée de vie prolongée de la batterie, permettant aux utilisateurs de profiter de ses fonctionnalités plus longtemps.

En matière de suivi de la condition physique et de la santé, la Redmi Watch 4 est équipée de divers capteurs pour surveiller votre bien-être. Il comprend un moniteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2 pour la surveillance du niveau d'oxygène dans le sang, le suivi du sommeil et du stress, et même un suivi du cycle menstruel spécialement conçu pour les femmes. De plus, la montre prend en charge plus de 150 modes sportifs et dispose d'un GPS intégré pour un suivi précis pendant les entraînements en plein air.

Alimentée par une batterie de 470 mAh, la Redmi Watch 4 offre une autonomie impressionnante allant jusqu'à 20 jours dans des conditions d'utilisation typiques. L'appareil prend également en charge NFC et Bluetooth 5.3 pour une connectivité transparente avec d'autres appareils. En termes de commodité, la smartwatch offre une gamme de fonctionnalités pour améliorer les activités quotidiennes et faciliter la vie.

La Redmi Watch 4 est au prix de 499 CNY (~ 70 $) et est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui. Avec son design élégant, ses fonctionnalités avancées et son prix compétitif, cette montre intelligente est sur le point de faire des vagues sur le marché des wearables.

