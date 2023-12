Redmi Watch 4 : une montre intelligente dotée de fonctionnalités avancées

La Redmi Watch 4 a fait sa grande entrée, pour le plus grand plaisir des fans de Redmi qui attendent avec impatience la révélation de la série Redmi K70. Mais la nouvelle montre intelligente n'est pas venue seule ; Redmi a également dévoilé une gamme de nouveaux produits, dont la toute nouvelle Redmi Watch 4. Cette dernière itération de la série de montres intelligentes de la société introduit une multitude de mises à niveau intéressantes, ce qui en fait un choix solide pour les amateurs de montres intelligentes.

Plongeons dans les caractéristiques notables de la Redmi Watch 4 :

Options de sangles pour un style unique

Comme ses prédécesseurs, la Redmi Watch 4 prend en charge différents types de bracelets. Actuellement, les options incluent le métal, le nylon et le silicone, mais nous pouvons nous attendre à ce que davantage de bracelets soient proposés par des revendeurs officiels et tiers, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur montre intelligente en fonction de leur style unique.

Affichage impressionnant

La Redmi Watch 4 dispose d’un écran carré d’une diagonale de 1.97 pouces. Son écran Always-On AMOLED, avec une résolution de 390 x 450 pixels, offre des images nettes et reste assez lumineux même en plein soleil, offrant jusqu'à 600 nits de luminosité.

Performances élevées avec HyperOS

Poursuivant sa démarche vers un écosystème commun pour ses produits, Xiaomi équipe la Redmi Watch 4 du dernier HyperOS. Cette montre intelligente devient la deuxième de la gamme Xiaomi, après la Xiaomi Watch S3, à fonctionner sur ce système d'exploitation avancé.

Large gamme de cadrans de montre et de modes d'exercice

Avec plus de 200 cadrans parmi lesquels choisir, la Redmi Watch 4 permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de montre intelligente. De plus, il est livré avec une sélection remarquable de plus de 150 modes d'exercices et comprend même un coach vocal, apportant un compagnon de fitness virtuel directement à votre poignet.

Suivi de précision et prise en charge GPS

Equipée d'un capteur PPG à 4 canaux, la Redmi Watch 4 assure des mesures précises avec une précision accrue de 10%. Il prend en charge la surveillance de la fréquence cardiaque par tous les temps et peut suivre avec précision les changements de fréquence cardiaque, fournissant ainsi des informations précieuses sur votre santé globale. De plus, grâce à la prise en charge GPS intégrée, la montre peut fonctionner comme un appareil autonome pour les activités nécessitant un GPS, éliminant ainsi le besoin de transporter un smartphone.

Longue durée de vie de la batterie et autres fonctionnalités

Malgré sa gamme impressionnante de fonctionnalités, la Redmi Watch 4 offre une autonomie décente allant jusqu'à 20 jours dans des conditions réelles. La montre est également livrée avec un capteur de fréquence cardiaque, des capacités de surveillance du stress, un entraînement respiratoire, une prise en charge NFC et Bluetooth 5.3. Il ne pèse que 31.5 grammes et présente un design compact, mesurant 47.58 mm x 41.12 mm x 10.5 mm.

Disponibilité et prix

La Redmi Watch 4 est disponible dans les couleurs Elegant Black et Silver Snow White. Au prix de 499 CNY (70 $ / 5,960 XNUMX INR), la montre est actuellement disponible à l'achat via mi.com en Chine. Bien qu’il semble qu’il atteindra l’Europe et l’Inde, cela devrait se produire au cours de l’année à venir.

Avec sa gamme impressionnante de fonctionnalités telles que GPS, NFC et Always On Display, la Redmi Watch 4 se démarque dans le segment des montres intelligentes économiques. Il apporte des fonctionnalités avancées que l’on trouve généralement dans les modèles plus chers, ce qui en fait une option attrayante à un prix abordable de 70 $. Préparez-vous à améliorer votre expérience de montre intelligente avec la Redmi Watch 4.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Puis-je personnaliser le bracelet de la Redmi Watch 4 ?

Oui, la Redmi Watch 4 prend en charge différents types de bracelets, notamment en métal, en nylon et en silicone. D'autres options devraient être disponibles auprès des revendeurs officiels et tiers.

2. Quelle est l’autonomie de la batterie de la Redmi Watch 4 ?

La Redmi Watch 4 offre une autonomie allant jusqu’à 20 jours dans des conditions réelles.

3. La Redmi Watch 4 prend-elle en charge le GPS ?

Oui, la Redmi Watch 4 est livrée avec la prise en charge du GPS, ce qui en fait un appareil autonome pour les activités nécessitant un GPS.

4. Puis-je surveiller ma fréquence cardiaque avec la Redmi Watch 4 ?

Absolument! La Redmi Watch 4 prend en charge la surveillance de la fréquence cardiaque par tous les temps, suit avec précision les changements de fréquence cardiaque et fournit des informations précieuses sur votre santé globale.

5. Quels modes d'exercice sont disponibles sur la Redmi Watch 4 ?

La Redmi Watch 4 offre une large gamme de modes d’exercice, avec plus de 150 options parmi lesquelles choisir. Qu'il s'agisse de course à pied, de vélo, de natation ou d'autres activités, la montre est là pour vous.

6. La Redmi Watch 4 est-elle compatible avec NFC ?

Oui, la Redmi Watch 4 prend en charge NFC, permettant des paiements sans contact transparents et d'autres fonctionnalités compatibles NFC.