Les nouveaux smartphones de la série Redmi K70 dévoilés lors du grand événement de lancement de Redmi

Redmi a récemment présenté sa dernière gamme de smartphones et d'appareils portables intelligents lors d'un événement de lancement très attendu en Chine. Outre les impressionnants smartphones de la série Redmi K70, la société a également introduit deux nouveaux ajouts à sa technologie portable : la Redmi Watch 4 et les écouteurs sans fil Redmi Buds 5 Pro.

Redmi Watch 4 : design élégant et fonctionnalités avancées

La Redmi Watch 4 présente un design élégant et moderne, doté d'un grand écran AMOLED de 1.96 pouces avec une résolution de 390 x 450 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Avec une luminosité maximale allant jusqu'à 600 nits, la montre offre une fonctionnalité d'affichage permanente impressionnante. Il s’agit notamment de la première montre Redmi dotée d’un boîtier en alliage d’aluminium et d’un indice d’étanchéité de 5 ATM.

Équipée de l'HyperOS de Xiaomi, la Redmi Watch 4 offre une gamme complète de fonctionnalités et d'options de connectivité, notamment le positionnement GNSS, NFC et Bluetooth 5.3. Les utilisateurs peuvent profiter de fonctionnalités précises de suivi de la santé telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du niveau d'oxygène dans le sang, l'analyse du sommeil et l'évaluation du stress. De plus, la montre s'adresse aux amateurs de fitness avec plus de 150 modes sportifs, proposant des entraînements guidés par la voix et des programmes de récupération personnalisés.

La Redmi Watch 4 est alimentée par une batterie robuste de 470 mAh, garantissant des performances durables. Avec l’affichage permanent et les fonctionnalités de suivi de la santé activées, la montre peut facilement durer jusqu’à 10 jours. Pour une utilisation plus légère, il offre une autonomie impressionnante allant jusqu’à 20 jours.

Redmi Buds 5 Pro : audio immersif et suppression du bruit

Les écouteurs sans fil Redmi Buds 5 Pro présentent un design intra-auriculaire classique et offrent une expérience audio haut de gamme. Équipés de haut-parleurs dynamiques, notamment de tweeters à revêtement céramique de 10 mm et de woofers plaqués titane de 11 mm, ces écouteurs offrent une qualité sonore riche et immersive. Prenant en charge le streaming audio LHDC 5.0 Hi-Res, les utilisateurs peuvent profiter d'une fidélité audio exceptionnelle.

De plus, les Redmi Buds 5 Pro sont équipés d’une technologie de suppression active du bruit, capable de réduire le bruit ambiant jusqu’à 52 dB. Que vous soyez en déplacement ou que vous travailliez dans un environnement bruyant, ces écouteurs garantissent une expérience d'écoute ciblée et ininterrompue.

Avec la connectivité Bluetooth 5.3, les Redmi Buds 5 Pro offrent un appairage transparent et une connexion stable. De plus, la version e-Sports propose un émetteur USB-C 2.4 GHz spécialisé qui réduit considérablement la latence à seulement 20 ms, améliorant ainsi l'expérience de jeu des passionnés.

La durée de vie combinée de la batterie du Redmi Buds 5 Pro et de son étui de chargement est impressionnante de 38 heures. Avec le mode ANC activé, les utilisateurs peuvent profiter jusqu'à 6.5 heures de temps de lecture, tandis que la désactivation de l'ANC prolonge la durée de vie de la batterie à 10 heures.

Prix ​​et disponibilité

La Redmi Watch 4 est au prix de 500 CNY (70 $) et est actuellement disponible à l'achat sur le site officiel de Xiaomi. De même, les Redmi Buds 5 Pro sont disponibles au même prix et sont disponibles dans des variantes de couleurs noir, blanc, bleu et noir/orange.

Avec leurs fonctionnalités avancées et leurs prix attractifs, la Redmi Watch 4 et la Redmi Buds 5 Pro sont prêtes à élever l’ensemble de l’espace technologique portable, offrant aux utilisateurs une expérience audio exceptionnelle et des capacités complètes de suivi de la santé.