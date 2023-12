Nouveau Poco X6 Pro : une puissance mondiale en devenir

Des rumeurs circulent sur les prochains appareils haut de gamme de la sous-marque Xiaomi Redmi pour le marché chinois. Nous avons désormais des nouvelles passionnantes pour les passionnés de smartphones du monde entier. Le Redmi K70E est sur le point de faire ses débuts internationaux sous le nom de Poco X6 Pro !

La confirmation vient d'une récente certification NBTC en Thaïlande, qui relie le numéro de modèle 2311DRK48G au nom Poco X6 Pro. De plus, la version indienne de l'appareil, portant le numéro de modèle 2311DRK48I, a également été certifiée pour la vente dans le pays par le BIS. Cette révélation laisse présager un lancement imminent dans le sous-continent.

Le Redmi K70E, portant le numéro de modèle 2311DRK48C, porte le suffixe « C », ce qui signifie sa sortie prévue en Chine. Xiaomi et ses sous-marques ont systématiquement utilisé le suffixe « G » pour les appareils commercialisés dans le monde entier et le suffixe « I » pour les appareils destinés au marché indien.

Alors que peut-on attendre du Poco X6 Pro ? Selon les rumeurs, le smartphone serait doté d'un énorme écran OLED de 6.67 pouces avec une résolution impressionnante de « 1.5K » et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. L’appareil sera alimenté par le SoC Dimensity 8300-Ultra, garantissant des performances ultra-rapides. Le Poco X6 Pro devrait offrir jusqu'à 16 Go de RAM et un vaste espace de stockage de 1 To, répondant aux besoins des utilisateurs expérimentés.

Ce qui distingue vraiment le Poco X6 Pro, c'est sa formidable batterie de 5,500 90 mAh, équipée d'un support de charge de XNUMX W. Cette combinaison promet une utilisation prolongée sans les tracas d’une recharge fréquente. L’introduction d’un appareil aussi puissant dans la gamme X ne manquera pas de susciter la curiosité des amateurs de smartphones du monde entier.

Quant aux prix, les détails restent rares. Cependant, étant donné les spécifications impressionnantes du Poco X6 Pro, il sera intéressant de voir comment Xiaomi le positionne sur le marché. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur la disponibilité mondiale et les prix de ce smartphone très attendu.

Source : Certification NBTC Thaïlande, Certification BIS

QFP

Q : Qu'est-ce que le Poco X6 Pro ?

R : Le Poco X6 Pro est la version internationale du Redmi K70E, un smartphone haut de gamme fabriqué par la sous-marque Xiaomi Redmi.

Q : Quand le Poco X6 Pro sera-t-il disponible dans le monde ?

R : Bien que la date de sortie exacte n'ait pas encore été annoncée, la récente certification suggère un lancement mondial imminent.

Q : Quelles sont les principales caractéristiques du Poco X6 Pro ?

R : Selon les rumeurs, le Poco X6 Pro offrirait un écran OLED de 6.67 pouces avec une résolution de « 1.5K » et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, alimenté par le SoC Dimensity 8300-Ultra. Il devrait avoir jusqu'à 16 Go de RAM, jusqu'à 1 To de stockage et une batterie de 5,500 90 mAh avec prise en charge de XNUMX W.

Q : Combien coûtera le Poco X6 Pro ?

R : Les détails des prix du Poco X6 Pro ne sont pas encore disponibles. Cependant, compte tenu de ses spécifications haut de gamme, il est susceptible de se positionner comme un smartphone premium.