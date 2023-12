Les nouveaux smartphones phares Redmi K70 et Redmi K70 Pro dévoilés

Redmi, une marque de smartphones populaire, a organisé aujourd'hui un événement très attendu pour présenter ses derniers appareils phares : le Redmi K70 et le Redmi K70 Pro. Le point culminant de ces smartphones est l’intégration du tout nouvel appareil photo principal de 50 MP, des capacités de charge rapide et des chipsets haut de gamme.

Redmi K70 – Écran de pointe et performances puissantes

Propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, considéré comme sa meilleure plate-forme pour 2022, le Redmi K70 offre des performances exceptionnelles. Il dispose d'un superbe écran OLED de 6.67 pouces avec une haute résolution de 1440p et un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz. La société affirme que l'écran peut afficher une large gamme de couleurs avec son panneau 12 bits, offrant un nombre remarquable de 68.7 milliards de couleurs. De plus, il peut atteindre une luminosité maximale de 4,000 XNUMX nits, la meilleure du secteur, garantissant une expérience visuelle vibrante et immersive. Xiaomi a également mis en œuvre un algorithme d'IA qui améliore les jeux vidéo et les applications sur cet appareil.

Le Redmi K70 est équipé d'une quantité importante de RAM, allant de 12 Go jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X. Outre la RAM abondante, les options de stockage vont de 256 Go à 1 To de stockage UFS 4.0. Les utilisateurs auront la liberté de stocker de grandes quantités de données et d’exécuter simultanément plusieurs applications en toute fluidité.

Système de caméra inégalé et chargement ultra-rapide

Le module de caméra principal à l'arrière du Redmi K70 est doté d'un impressionnant capteur de 50 MP avec une taille de 1/1.55″ et une ouverture f/1.6, ainsi que d'une stabilisation optique de l'image (OIS). Cela permet de réaliser des photographies exceptionnelles en basse lumière et des images de haute qualité dans diverses conditions d'éclairage. De plus, il existe un jeu de tir ultra grand angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP pour offrir une polyvalence dans la capture de différentes perspectives.

Pour ceux qui apprécient de capturer de superbes selfies, la caméra frontale est dotée d'un capteur de 16 MP. Bien que des détails spécifiques n'aient pas été fournis, il est supposé être équipé d'un capteur 1/3.06″ et d'un objectif f/2.5 similaire à la série Redmi K60.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Redmi K70 est son énorme batterie de 5,000 120 mAh, qui prend en charge une charge ultra-rapide de 18 W. Cette technologie de pointe permet à l'appareil d'atteindre une charge complète en seulement 70 minutes, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de charge rapide dans l'industrie des smartphones. Le Redmi K2 intègre une puce de chargement P1 autonome et une puce de gestion de batterie GXNUMX, qui contribuent à améliorer la durée de vie de la batterie et la gestion globale de l'énergie.

HyperOS et disponibilité

Faisant partie de l'univers Xiaomi, le Redmi K70 fonctionne sous HyperOS, basé sur le dernier système d'exploitation Android 14. Il comprend également des fonctionnalités essentielles telles que NFC et Bluetooth 5.3, conservant des options de connectivité modernes. Il ne dispose cependant pas de slot microSD, ni de prise audio 3.5 mm.

Le Redmi K70 sera disponible à l'achat en Chine à partir du 1er décembre à 10 heures. Vous avez le choix entre quatre options de couleurs : blanc, noir, bleu pierre de lune et violet. Les prix commencent à 2,499 350 CNY (320 $/12 €) pour la variante 256/3,399 Go et montent à 480 435 CNY (16 $/1 €) pour la version haut de gamme XNUMX Go/XNUMX To.

Redmi K70 Pro – Améliorer l’expérience du smartphone

Semblable au Redmi K70, le Redmi K70 Pro est livré avec un écran OLED de 6.67 pouces d'une résolution de 1440p, développé en collaboration avec TCL. Il se distingue cependant par le chipset Snapdragon 8 Gen 3, offrant encore plus de puissance et de performances par rapport au modèle K70 standard.

La configuration de la caméra comprend le même capteur principal de 50 MP avec OIS, un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2x et un jeu de tir ultra-large de 12 MP. Cette combinaison garantit des capacités photographiques remarquables, offrant des capacités de zoom améliorées et un champ de vision plus large. La caméra frontale est composée d'un capteur de 16 MP.

Le Redmi K70 Pro conserve la batterie exceptionnelle de 5,000 120 mAh et la technologie de charge de 18 W, promettant une charge complète en 3,299 minutes. Il sera disponible en trois couleurs : noir, blanc et bleu, avec des prix commençant à 465 420 CNY (12 $/256 €) pour la variante 4,399/620 Go et allant jusqu'à 565 24 CNY (1 $/XNUMX €) pour la variante XNUMX/XNUMX Go. XNUMX Go de RAM de premier plan et XNUMX To d’option de stockage.

QFP

Q : Quelle est la fonctionnalité remarquable des Redmi K70 et K70 Pro ?

R : Les deux smartphones sont dotés d'un nouvel appareil photo principal de 50 MP, de capacités de charge rapide et de chipsets phares.

Q : Combien de temps faut-il pour charger complètement les Redmi K70 et K70 Pro ?

R : Les appareils prennent en charge une charge de 120 W, ce qui leur permet d'atteindre une charge complète en seulement 18 minutes.

Q : Quelles couleurs sont disponibles pour les Redmi K70 et K70 Pro ?

R : Le Redmi K70 propose des options de couleurs Blanc, Noir, Bleu Pierre de Lune et Violet, tandis que le K70 Pro est disponible en Noir, Blanc et Bleu.