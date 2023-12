Redmi présente un haut-parleur de bureau polyvalent avec une expérience audio immersive

By

Redmi, sous-marque de Xiaomi, a annoncé le lancement de son premier périphérique audio dédié aux appareils de bureau. Le haut-parleur de bureau Redmi, désormais disponible en précommande en Chine, offre un design élégant et élégant ainsi que des fonctionnalités impressionnantes.

Le haut-parleur d'ordinateur Redmi présente un design cylindrique monobloc, orné d'un tissu en maille et d'une bande lumineuse RVB vibrante qui ajoute une touche de mode à n'importe quelle configuration de bureau. En termes de qualité sonore, les haut-parleurs offrent des performances bien équilibrées entre les hautes, moyennes et basses fréquences. Avec un angle d'inclinaison spécialement conçu de 53°, ils assurent une projection sonore optimale pour les scènes de bureau. Notamment, les haut-parleurs d'ordinateur Redmi ont été récompensés par le prestigieux certificat honorifique « CGEC Golden Ear Preferred Product » après avoir reçu des scores élevés lors d'un test en double aveugle mené par le Golden Ear Laboratory.

L'une des caractéristiques remarquables de ces haut-parleurs réside dans les microphones cachés intégrés, ce qui les rend polyvalents pour les appels vocaux, les cours en ligne, les réunions à distance et même les jeux en ligne. Cette fonctionnalité répond aux divers besoins des utilisateurs, offrant bien plus qu’une simple qualité audio exceptionnelle.

La connectivité est également un aspect clé du haut-parleur de bureau Redmi. Il prend en charge la connexion USB sur une seule ligne, combinant les interfaces USB-A et Type-C en une seule. De plus, il dispose de Bluetooth 5.0 avec prise en charge de faible latence et d'une interface de sortie audio de 3.5 mm, garantissant la compatibilité avec une large gamme d'appareils.

Les enceintes d'ordinateur Redmi offrent également une expérience visuelle avec leur bande lumineuse, proposant cinq styles d'effets lumineux différents. En mode rythme de collecte, le DSP analyse intelligemment le spectre musical et synchronise la bande lumineuse avec la musique, créant une expérience visuelle dynamique et immersive.

Dans l’ensemble, le haut-parleur de bureau Redmi allie esthétique et fonctionnalité, promettant une expérience audiovisuelle immersive pour les utilisateurs d’ordinateurs de bureau. Avec son design élégant, sa qualité sonore impressionnante, ses fonctionnalités polyvalentes et ses options de connectivité avancées, il est en passe de devenir un choix populaire parmi les utilisateurs cherchant à améliorer leur expérience audio de bureau.

En savoir plus dans l'histoire Web : Redmi présente un haut-parleur de bureau polyvalent avec une expérience audio immersive